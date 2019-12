Rosja: Kolejne wyroki skazujące dla uczestników protestów w Moskwie

Kolejnych trzech uczestników protestów, które odbyły się w Moskwie latem, przed wyborami lokalnymi, zostało skazanych w piątek przez sądy w rosyjskiej stolicy. Jegor Lesnych i Maksim Martyncow otrzymali kary 3 lat oraz 2,5 roku pozbawienia wolności.

Obaj będą odbywać wyroki w kolonii karnej. Sądzony wraz z nimi Aleksandr Mylnikow otrzymał karę dwóch lat w zawieszeniu. Wszyscy zostali oskarżeni o użycie przemocy wobec funkcjonariusza podczas demonstracji 27 lipca, odbywającej się bez zgody stołecznych władz. Żaden nie przyznał się do winy.

Podczas, gdy kilka miesięcy po fali demonstracji wciąż zatrzymywani są ich uczestnicy i odbywają się procesy, trwają także akcje poparcia dla osób objętych postępowaniami karnymi. Na proces Lesnycha, Martyncowa i Mylnikowa przyszło do sądu kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarze, działacze i uczestnicy moskiewskich protestów. Wcześniej na procesie innych uczestników demonstracji pojawił się jeden z przywódców opozycji antykremlowskiej Aleksiej Nawalny.

W piątek zapadła cała seria wyroków - wprawdzie w większości w zawieszeniu, niemniej w każdym wypadku skazujących. Władimir Jemeljanow, oskarżony o użycie przemocy wobec funkcjonariusza bez zagrożenia dla życia i zdrowia został skazany na dwa lata w zawieszeniu. Oskarżony o takie samo przestępstwo 22-letni Nikita Czyrcow został skazany na rok kolonii karnej. Na karę trzech lat kolonii karnej w zawieszeniu na trzy lata skazany został 21-letni student Jegor Żukow oskarżony o wzywanie do ekstremizmu. Za użycie przemocy wobec policjanta skazany został na karę grzywny 32-letni Paweł Nowikow.

Podczas fali demonstracji w Moskwie na przełomie lipca i sierpnia zwolennicy opozycji domagali się dopuszczenia jej przedstawicieli do wyborów do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. Niektóre z tych zgromadzeń odbyły się bez zgody merostwa stolicy i doszło do zatrzymań. W poprzednich miesiącach siedmiu uczestników protestów zostało skazanych na kary pozbawienia wolności, w większości za rzekome użycie przemocy wobec funkcjonariusza.

Z Moskwy Anna Wróbel