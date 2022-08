Rosja: Kolejny naukowiec z Nowosybirska aresztowany pod zarzutem zdrady stanu

W Nowosybirsku pod zarzutem zdrady stanu aresztowano dyrektora Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Użytkowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk Aleksandra Szypluka; to trzeci aresztowany pracownik tej instytucji w ciągu ostatnich kilku tygodni - poinformowała w piątek agencja Reutera powołując się na rosyjskie media.

Szypluk w ostatnich latach koordynował badania, wspierające rozwój systemów rakiet hipersonicznych. Został przewieziony do moskiewskiego aresztu Lefortowo, a w jego miejscu pracy przeprowadzono przeszukanie. Jest podejrzany o zdradę stanu.

Podobnie jak Anatolij Masłow, 75-letni fizyk, główny pracownik naukowy instytutu kierowanego przez Szypluka, którego aresztowano 27 czerwca i również przewieziono do Lefortowa. Masłow jest podejrzewany o przekazywanie Chinom danych dotyczących pocisków hipersonicznych.

Jest to trzeci naukowiec z Nowosybirska zatrzymany z zarzutami o zdradę stanu w ciągu ostatnich kilku tygodni. 30 czerwca aresztowano 54-letniego dyrektora laboratorium optycznych technologii kwantowych w Instytucie Fizyki Laserowej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk Dmitrija Kolkera. Do Lefortowa zabrano go wprost ze szpitala (gdzie leżał w ostatnim stadium raka trzustki). Po trzech dniach w areszcie zmarł.