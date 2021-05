Rosja: „Kommiersant”: stwierdzono pierwsze przypadki indyjskiego wariantu koronawirusa

W Rosji stwierdzono pierwsze przypadki indyjskiego wariantu koronawirusa – poinformował w czwartek dziennik „Kommiersant”, powołując się na władze obwodu uljanowskiego, ok. 700 km na wschód od Moskwy.

Regionalny oddział urzędu Rospotriebnadzor, odpowiedzialnego za kwestie sanitarne, podał, że wykryto 16 infekcji tym szczepem wśród indyjskich studentów Uljanowskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracownik oddziału Diliar Chakimow powiedział "Kommiersantowi", że studentów umieszczono na kwarantannie i znajdują się pod obserwacją medyczną.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła we wtorek, że uznaje indyjski szczep koronawirusa za wariant wywołujący szczególny niepokój, podobnie jak wcześniej szczepy z RPA, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Według WHO badania sugerują większą zakaźność tego wariantu.

W Indiach trwa głęboki kryzys epidemiczny - codziennie wykrywanych jest średnio około 350 tys. nowych zakażeń i umiera 4 tys. chorych na Covid-19.

W ciągu ostatniej doby w Rosji stwierdzono 8380 nowych zakażeń koronawirusem i zmarły 392 osoby chore na Covid-19. W sumie od początku pandemii zanotowano w tym kraju ponad 4,9 mln zakażeń koronawirusem, a liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 zbliża się do 115 tys.