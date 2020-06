Rosja: "Kommiersant": trudno przewidzieć, kto wygra w Polsce 12 lipca

Trudno jest przewidzieć, który z kandydatów wygra drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce 12 lipca - ocenia w poniedziałek rosyjski dziennik "Kommiersant". Prognozuje przy tym, że rezultat wyborów nie zmieni radykalnie relacji pomiędzy Rosją i Polską.

W komentarzu na stronie internetowej "Kommiersant" relacjonuje przebieg niedzielnego głosowania w Polsce.

Podsumowując pierwszą turę dziennik ocenia, że "jeśli w kwietniu notowania prezydenta Andrzeja Dudy wróżyły mu zwycięstwo niemalże w pierwszej turze, to do czerwca Polakom przestało wydawać się, że prezydent i rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość aż tak dobrze radzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią (koronawirusa)". Dodaje, że sytuację urzędującego prezydenta "utrudniła również zmiana głównego rywala", z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego.

"Kommiersant" przypomina o niedawnej wizycie Andrzeja Dudy w USA i wyraża przypuszczenie, że przyniosła mu ona "dodatkowe punkty". Wskazuje, że urzędujący prezydent uzyskał, według niepełnych jeszcze rezultatów podanych przez PKW, więcej niż 41 proc., głosów, które sygnalizowały sondaże na tydzień przed wyborami.

Jednocześnie dziennik określa poparcie dla Rafała Trzaskowskiego (w momencie publikacji - niespełna 30 proc. głosów) za "niezły wynik, biorąc pod uwagę, że jeszcze w kwietniu jego notowania wynosiły tylko około 10 procent".

"Teraz jest ważne, jak zachowają się kandydaci, którzy zajęli kolejne miejsca" - pisze "Kommiersant", wymieniając Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka.

"Co prawda, w relacjach z Moskwą nawet zmiana (na stanowisku) prezydenta Polski raczej nie grozi radykalnymi zmianami" - prognozuje moskiewski dziennik. Przytacza w tym miejscu polemikę między Dudą i Trzaskowskim na temat sytuacji w 2014 roku, gdy Rosja dokonała aneksji Krymu.

"Kommiersant" wybija słowa Trzaskowskiego, iż "agresja Rosji na Ukrainę" należy do kwestii, co do których w Polsce "panuje zgoda".

Z Moskwy Anna Wróbel