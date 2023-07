Rosja kontra USA, czyli wielka rywalizacja o względy wschodzącego mocarstwa

Układanie relacji z Indiami to dla Zachodu wyzwanie. Jednak, jak pokazują Stany Zjednoczone, współpraca jest tu najlepszą opcją. Zwłaszcza w obliczu rosnącej potęgi Chin.

Indie zajmują zupełnie inne od zachodniego stanowisko wobec wojny w Ukrainie. Nie tylko nie potępiły Rosji, ale też zwiększyły do rekordowych poziomów zakupy rosyjskiej ropy. Dbają, by przedstawiciele Moskwy brali udział w spotkaniach najważniejszych światowych formatów, jak G20. Kontynuują też już po wybuchu pełnoskalowej wojny współpracę nawet w dziedzinie obronności.

USA miały wybór. Bardziej oczywistą reakcją byłoby objęcie Nowego Delhi polityką sankcji wtórnych i ograniczeń w kooperacji za łamanie restrykcji nałożonych na Rosję przez świat Zachodu.

Administracja Bidena zdecydowała się na rozwiązanie obiecujące większe nagrody. W czasie ostatniej wizyty Narendry Modiego w Ameryce podpisano umowy w dziedzinie wysokich technologii i związanych z nimi łańcuchów dostaw.

Wygląda na to, że USA nie zamierza “karać” Indii, lecz chce zastąpić Rosję w roli głównego partnera technologicznego rosnącego mocarstwa.

Jak donosi agencja Reutera, podpisane ostatnio porozumienia między Indiami i USA obejmują cztery kluczowe dziedziny: budowy półprzewodników, dostaw surowców istotnych w technologiach informatycznych, współpracę w programach kosmicznych oraz zbrojeniowych.

Biden do Modiego: "Dwie wielkie potęgi, dwaj wielcy przyjaciele"

Jeśli zapowiedzi zostaną zrealizowane, wizyta premiera Modiego może być najważniejszym momentem w historii relacji tych państw od porozumień z lat 2005-2008, które otworzyły możliwość amerykańskiej współpracy w dziedzinie cywilnych technologii nuklearnych z państwem, które ledwie parę lat wcześniej wbrew traktatom o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) weszło w jej posiadanie.

Wyjątek, jaki po raz kolejny USA robią dla Indii, tłumaczy amerykańskie postrzeganie tego kraju jako przyjaznej im wzrastającej potęgi.

„Dwa wielkie państwa, dwaj wielcy przyjaciele, dwie wielkie potęgi" - tak prezydent Biden zaczął podobno swój toast, gdy witał indyjskiego gościa na oficjalnym obiedzie. Co ciekawe - jak zauważył indyjski analityk Manoj Kewalramani - od czasu wizyty Modiego w USA chińskie media również zaczęły określać Indie mianem “wielkiej potęgi”, zarezerwowanym dotychczas dla ChRL, USA, Rosji i największych państw UE.

Indyjsko-amerykańska współpraca technologiczna i militarna to jednak jeszcze nie sojusz

Zacznijmy od kwestii militarnych. Indie i Stany Zjednoczone nie są formalnymi sojusznikami, choć łączy je coraz ściślejsza współpraca w dziedzinie wojskowości i obronności. Regularnie dochodzi do spotkań grupy Quad (Quadrilateral Security Dialogue), czyli USA, Indii, Japonii i Australii. Co więcej, w stałym kontakcie pozostają ministrowie obrony i spraw zagranicznych, a w ostatnich latach rośnie poziom wymiany informacji między służbami wywiadowczymi.

Ta współpraca zaowocowała rosnącym zaufaniem, które pozwoli Indiom na zwiększenie potencjału lotnictwa i świadomości sytuacyjnej na morzach.

General Electric i Hindustan Aeronautics zawarły umowę w dziedzinie produkcji nowoczesnych silników odrzutowych. Oznacza to potencjalne wzmocnienie indyjskich programów rozwojowych samolotów wojskowych. Ponadto USA zobowiązały się dostarczyć nowoczesne bezzałogowce MQ-9B SeaGuardian, które dzięki współpracy z satelitami są w stanie w czasie rzeczywistym na dużych odległościach i przy każdej niemal pogodzie dostarczać informacji o ruchach przeciwnika na morzu.

Istotniejsze nawet niż obecne ustalenia i dostarczane uzbrojenie jest to, że są one świadectwem pewnej decyzji strategicznej: w perspektywie wzrastających w siłę Chin, USA będą udostępniać technologie, które pozwolą równoważyć siłę Państwa Środka w Azji Południowej. Możemy więc w najbliższych latach spodziewać się kolejnych umów na coraz bardziej zaawansowane systemy. Inaczej jednak niż w Polsce będą one raczej dotyczyć zdolności na morzach, a nie na lądzie.

W zamian US Navy uzyska możliwość korzystania ze stoczni remontowych w czasie pobytów okrętów na Oceanie Indyjskim. Potencjalnie powinno to uprościć logistykę i ograniczać koszty.

Razem na Księżyc, czyli współpraca także w zakresie technologii cywilnych

Nie mniej istotny jest aspekt technologii cywilnych i amerykańskich inwestycji w Indiach. Micron – zarządzany zresztą przez urodzonego w indyjskim stanie Uttar Pradeś Sanjaya Mehrotrę – ogłosił inwestycję wartą 2,7 mld dolarów w pierwsze indyjskie zakłady testowania i pakowania mikroczipów. Fabryki innych firm są od dawna zapowiadane, ale notują kolejne opóźnienia.

Strony są wedle indyjskiego dziennika Business Standard bliskie porozumienia w sprawie dołączenia Nowego Delhi do partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa dostaw strategicznie ważnych minerałów (Mineral Security Partnership, MSP).

W czerwcu ubiegłego roku Stany Zjednoczone, Unia Europejska i inni partnerzy z grupy G7 zainicjowali współpracę, by zapewnić, że Chiny nie wzmocnią swojej kontroli nad dostawami krytycznie istotnych surowców na całym świecie. Popyt na te minerały, niezbędne w rozwoju odnawialnych źródeł energii, produkcji półprzewodników oraz technologiach telekomunikacyjnych i wojskowych, prawdopodobnie znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.

Agencja Bloomberga doniosła zaś, że po spotkaniu z Elonem Muskiem przybliżyła się perspektywa budowy fabryki Tesli na subkontynencie. Rozwój elektromobilności także jest priorytetem rządu Indii, który stara się stworzyć na terenie kraju hub produkcyjny i technologiczny w tej perspektywicznej dziedzinie.

W eksploracji kosmosu oba państwa również postawiły na współpracę. Już w 2024 r. planowana jest wspólna misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Co więcej, Indie dołączyły do układów Artemis z 2020 r. (których stroną jest także Polska), regulujących kierowaną przez NASA współpracę w dziedzinie eksploracji Księżyca i Marsa.

Ta ostatnia wiadomość jest o tyle ciekawa, że Indie swój program kosmiczny rozwijały głównie we współpracy ze Związkiem Radzieckim (po 1991 r. Rosją), a także Francją. Mając własny zaawansowany program kosmiczny, Indie mogą znacznie wzmocnić misję Artemis.

Coraz bliższe relacje społeczne też mają ogromne znaczenie w relacjach Indii i USA

Współpraca w dziedzinie istotnych technologii uzupełniona została o zmiany w amerykańskich przepisach imigracyjnych i wizowych, co było od dawna indyjskim postulatem.

Od tej pory Indusi-pracownicy sektora high-tech posiadający wizę pracowniczą będą mogli aplikować o jej przedłużenie bez konieczności opuszczenia USA. Da to zarówno pracownikom, jak i ich amerykańskim pracodawcom więcej przewidywalności. Doprowadzi też do dalszego wzmocnienia amerykańsko-indyjskich więzi w nowych technologiach na poziomie społecznym.

Z punktu widzenia Indii to istotna zmiana, która może pozwolić na zmniejszenie presji na rynku pracy i skłonić rzesze młodych do szukania zatrudnienia w USA. Wprawdzie wedle ostatnich danych bezrobocie w największym kraju subkontynentu wzrosło jedynie do 6,1 proc., ale wśród osób młodych wynosi ponad 20 proc.

