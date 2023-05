Rosja kontratakuje. Stawką są wpływy w Azji Centralnej

Relacje gospodarcze Rosji z republikami Azji Centralnej znalazły się w głębokim kryzysie. Moskwa nie zamierza biernie przyglądać się marginalizacji swojej roli w regionie.

Główną przyczyną kryzysu w relacjach Rosji z Azją Centralną jest oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę, która wpłynęła na poczucie stabilności politycznej i gospodarczej regionu.

Erozja rosyjskich wpływów zaktywizowała Chiny, UE, USA i Turcję do wzmocnienia swoich wpływów w tym newralgicznym regionie Azji.

Państwo Środka stara się aktywnie włączyć pięć republik w orbitę swoich wpływów politycznych i gospodarczych.

Moskwa próbuje zintegrować regionalny rynek surowców i włączyć środkowoazjatyckie republiki do systemu omijania sankcji. A to może skutkować pogorszeniem relacji republik z Zachodem.

Kluczowym obszarem generującym dochody do rosyjskiego budżetu jest sprzedaż surowców energetycznych. Po utracie rynku europejskiego Moskwa podejmuje rozpaczliwe próby zapełnienia powstałej luki w dochodach poprzez zwiększenie dostaw na rynek azjatycki, głównie do Chin i Indii, ale również do Iranu.

Porażka rosyjskich prób unifikacji rynku surowców energetycznych

Rosnącym wyzwaniem może być jednak silna konkurencja cenowa ze strony zasobnych w surowce republik, zwłaszcza Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu. Według danych PipeChina, chińskiej firmy budującej rurociągi, import gazu ziemnego z Rosji zmalał do 10 mld m3 rocznie, podczas gdy z Turkmenistanu płynie do Państwa Środka 31 mld m3 rocznie, co stanowi 20 proc. całego chińskiego importu gazu w roku 2021.

W tej sytuacji Rosja musi bazować na sprzedaży ropy za pośrednictwem rurociągu Siła Syberii, jednak po cenie za baryłkę znacząco niższej od cen światowych. W dodatku Chiny zwróciły się w stronę zasobów Kazachstanu i Uzbekistanu, co stawia pod znakiem zapytania sens inwestycji w zapowiadany od dawna rurociąg Siła Syberii 2.

W tej sytuacji Kreml próbował namówić Astanę i Taszkent do stworzenia „gazowego triumwiratu”, czyli wspólnych dostaw do Indii i Azji Południowo-Wschodniej. Choć republiki nie odrzuciły propozycji prezydenta Władimira Putina, to wykonały serię dyplomatycznych uników, aby tylko wywinąć się z realizacji tego pomysłu.

Kreml chyba właściwie odczytał postawę prezydentów Kasyma-Żomarta Tokajewa i Szawkata Mirzijojewa, bo temat nie stał się głośny nawet na tegorocznym Forum Gospodarczym Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, zdominowanej przez Rosję unii celnej. Również próby pozyskania przychylności Turkmenistanu dla wspólnego obrotu gazem na obszarze Azji nie spotkały się z zainteresowaniem Aszchabadu.

Kreml liczy jeszcze na układ z Uzbekistanem, który wstępnie wykazał zainteresowanie importem gazu z Rosji, wobec okresowych niedoborów tego surowca pomimo posiadania własnych dość bogatych złóż, a nawet eksportu gazu do Chin. W tym celu miałaby zostać wykorzystana dawna poradziecka infrastruktura, która jednak wymaga remontów i modernizacji, a więc nakładów. Na razie brak chętnych na pokrycie tych kosztów.

Rosja potrzebuje partnerów z Azji Centralnej, by omijać sankcje Zachodu

Moskwa potrzebuje swoich partnerów z regionu jeszcze w innym celu. Mocno odczuwająca sankcje gospodarka rosyjska próbuje sobie radzić, wykorzystując Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą (EaWG), do której w Azji Centralnej należą Kazachstan i Kirgistan. W tej handlowej układance obie republiki odgrywają rolę pośredników w sprowadzaniu produktów, których import z Europy, Korei Południowej czy Japonii jest objęty sankcjami.

Ponieważ jednym z filarów EaWG jest wspólny rynek, procedury obrotu towarowego na nim są uproszczone, co utrudnia wyśledzenie, kto jest faktycznym finalnym odbiorcą towarów. Ta sytuacja stwarza realne zagrożenie objęcia sankcjami również obu republik, choć UE i USA zapewne potraktują takie działanie jako ostateczność. Niemniej UE już zareagowała, ostrzegając władze republik przed konsekwencjami zaangażowania w proces omijania sankcji przez Rosję.

Specjalny wysłannik UE ds. implementacji sankcji David O’Sullivan na konferencji w Biszkeku zwrócił uwagę na ponad 300-procentowy wzrost importu towarów z UE w ostatnich miesiącach na obszar Azji Centralnej, ale też Gruzji, Armenii czy Serbii. Bruksela zarejestrowała też 770 elementów pochodzących z UE w wyposażeniu wojskowym rosyjskiej armii na terenie Ukrainy. Również londyński Financial Times opracował raport, w którym wykazał m.in. eksport w 2022 r. 100 tys. pralek z Kazachstanu do Rosji, podczas gdy w 2021 r. nie zanotowano ani jednej takiej transakcji.

W przypadku państw takich jak Kirgistan, w którym żywe są prorosyjskie inklinacje od ogłoszenia niepodległości, nakłonienie rządu do wprowadzenia kontroli i zastopowania tego procederu może być trudne. Wynika to także z faktu, że po załamaniu migracji zarobkowej do Rosji wiele gospodarstw domowych zostało pozbawionych podstawowego dochodu. W tej sytuacji każde źródło dodatkowych przychodów jest nie do przecenienia zarówno dla władz, jak i przedsiębiorstw.

W nieco innej sytuacji jest Kazachstan, największy partner handlowy Rosji w regionie. Choć Astana jednoznacznie twierdziła, że nie pomoże Moskwie omijać sankcji, to zastępca szefa kancelarii prezydenta Tokajewa jednocześnie zastrzegł, że z racji przynależności do EaWG republika będzie kontynuować relacje gospodarcze z Rosją, bowiem „nie ma drogi dla naszej gospodarki, aby działać inaczej”.

Niemniej w tym roku Kazachstan znacznie zaostrzył kontrole graniczne transportu towarów przewożonych do Rosji, odmawiając respektowania opracowanych przez Kreml zasad tzw. handlu równoległego, czyli sprzedaży bez zgody producenta.

W konsekwencji import wielu produktów finalnych oraz - co równie dotkliwe - części i podzespołów znanych marek został w znacznym stopniu zahamowany. Astana zdała się wprowadzić to, co w Polsce okazało się tak bolesnym procesem w przypadku monitorowania ukraińskiego zboża - system śledzenia transportu towarów wjeżdżających na terytorium republiki z oficjalnym przeznaczeniem dla kazachskiego odbiorcy finalnego. W tej sytuacji, jak donosi rosyjski Kommiersant, trwają poszukiwania nowych tras przerzutowych w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Problem omijania sankcji jest na tyle dotkliwy, że część mikroprocesorów i innych elementów elektronicznych z nielegalnie pozyskanych urządzeń domowych jest wykorzystywana w rosyjskim przemyśle wojskowym jako tzw. dobra podwójnego zastosowania. To stwarza dla krajów-pośredników poważne ryzyko oskarżenia o wspieranie rosyjskiej wojny, a to mogłoby oznaczać objęcie republik tzw. sankcjami wtórnymi.

Kreml ma problem. Azja Centralna powoli oddala się gospodarczo od Rosji

Jednak obecna sytuacja Azji Centralnej jest co najmniej skomplikowana. Republiki ciągle są silnie uzależnione gospodarczo od handlu z Rosją, co szczególnie dotyczy Kazachstanu i Kirgistanu. Wedle źródeł kazachskich na koniec 2022 r. jej obroty z Rosją osiągnęły rekordowe 8,8 mld dolarów (wobec 5,9 mld dolarów w 2021 r.).

Jednak długookresowe koszty tej współpracy mogą znacznie przewyższać obecne zyski. Pogorszenie relacji politycznych z Brukselą i Waszyngtonem znalazłoby zapewne swoje odzwierciedlenie w relacjach gospodarczych, a obroty handlowe z UE stanowią prawie 40 proc. handlu zagranicznego republiki, w dodatku z tendencją rosnącą.

W tej sytuacji nie jest zaskoczeniem postawa Astany, która stara się dystansować od wszelkich projektów gospodarczych proponowanych na Kremlu. Podobną postawę prezentuje Taszkent, tylko w tym przypadku kluczową rolę wspierającą uzbecką asertywność odgrywa Pekin, który mocno promuje gotowość do ogromnych inwestycji w republice.

W najtrudniejszej sytuacji jest ubogi Kirgistan, który ma mały potencjał gospodarczy i nie dysponuje złożami surowców naturalnych. Jednak geograficzne korzystne położenie republiki na nowych trasach handlowych z Chin do Europy jest również szansą na uniezależnienie od Kremla.

Natychmiastowe zerwanie relacji gospodarczych Azji Centralnej z Rosją nie jest ani realne, ani ekonomicznie uzasadnione. Proces ten będzie przebiegał stopniowo, zapewne z różną dynamiką w czasie. Jednak już wcześniej obserwowany trend przyspieszył od lutego 2022 r. i obecnie wydaje się już nieodwracalny.

