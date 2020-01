Rosja: Kosaczow: USA i Iran mogą znaleźć rozwiązanie polityczne

Jeśli Waszyngton uwzględni deklaracje Teheranu, iż ostrzał baz był zakończeniem reakcji władz irańskich na działania USA, to oba kraje mają szansę przeniesienia kryzysu na płaszczyznę polityczną - uważa Konstantin Kosaczow z wyższej izby parlamentu Rosji.

"Miejmy nadzieję, że w Waszyngtonie będzie teraz wystarczająco zdrowego rozsądku, by skupić się nie na (irańskim) ataku rakietowym, a na oświadczeniu oficjalnego Teheranu, że +tym samym proporcjonalna odpowiedź została ukończona+. Pojawiła się szansa na to, by na obecnym etapie przerwać zaklęty krąg wzajemnej przemocy i przenieść sytuację na płaszczyznę polityczną" - oświadczył w środę Kosaczow.

"Tej szansy nie można stracić" - zaapelował w komentarzu na Facebooku parlamentarzysta, który kieruje komisją spraw zagranicznych w Radzie Federacji.

Znany rosyjski ekspert w sprawach międzynarodowych Fiodor Łukjanow ocenia, że region znalazł się "na krawędzi wielkiej wojny", a prezydent USA Donald Trump stoi przed wyborem odpowiedzi na irański ostrzał.

"Z jednej strony, jest on zobowiązany, w duchu swoich wcześniejszych deklaracji, odpowiedzieć ostro na irański atak. Z drugiej strony oznaczać to będzie, że dalsze odpowiedzi Iranu będą nieuchronne i później wszystko niemalże bez alternatywy pójdzie w kierunku działań wojennych" - powiedział Łukjanow agencji TASS.

Zdaniem politologa dla Iranu najważniejsze było, by "pokazać, że jest zdolny do odpowiedzi", a nie zadanie strat, bowiem irański potencjał wojskowy jest nieporównywalny z amerykańskim. Jeśli jednak eskalacja będzie trwała nadal, to - zdaniem rosyjskiego eksperta - Iran może obrać taktykę działań pośrednich, angażując do nich proirańskie ruchy szyickie na całym Bliskim Wschodzie.

"Będzie to przypominało wydarzenia sprzed 30-40 lat, z atakami na obiekty amerykańskie, przy czym nie z bezpośrednimi atakami militarnymi, a z użyciem innych metod. A to pociąga za sobą kolejny poziom eskalacji" - powiedział Łukjanow.

W nocy z wtorku na środę amerykańska baza lotnicza Ain al-Asad w środkowym Iraku oraz lotnisko wojskowe w Irbilu w irackim Kurdystanie zostały ostrzelane pociskami rakietowymi wystrzelonymi z terytorium Iranu. Na obie bazy spadło według różnych źródeł od 12 do 22 pocisków.

Według irańskich władz ostrzał baz to pierwsza część odwetu za zabicie przez wojska USA w ubiegłym tygodniu w Bagdadzie generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej irańskiej jednostki wojskowej Al-Kuds.

Z Moskwy Anna Wróbel