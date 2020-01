Rosja: Kreml analizuje plan pokojowy Trumpa i czeka na wizytę Netanjahu

Kreml nadal analizuje przedstawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu - poinformował w środę rzecznik prezydenta Władimira Putina, Dmitrij Pieskow. Przypomniał, że do Rosji przyjedzie premier Izraela Benjamin Netanjahu.

"Nadal analizujemy te informacje i studiujemy plan, który został przygotowany przez administrację Białego Domu" - poinformował Pieskow. Wskazał, że w czwartek w Moskwie wizytę złoży Netanjahu i Rosja otrzyma "informacje z pierwszej ręki".

Rzecznik Kremla zaznaczył, że na razie można jedynie stwierdzić, iż "plan otrzymał pełne poparcie ze strony Izraela i wsparły go inne państwa". Jednocześnie planu "kategorycznie nie zaakceptował bezpośredni uczestnik" tego procesu, czyli Palestyńczycy - wskazał Pieskow.

Zapewnił, że Rosja, jeśli będzie to potrzebne, "gotowa jest dokładać wszelkich wysiłków i czynić wszystko, co możliwe, aby osiągnięty został możliwy do utrzymania pokój na Bliskim Wschodzie".

Trump w ogłoszonym we wtorek planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu wzywa do utworzenia dwóch oddzielnych państw - Izraela i Palestyny. Palestyńską stolicą miałaby być Jerozolima Wschodnia. Terytoria palestyńskie miałyby zostać powiększone dwukrotnie, ale Izrael uzyskałby pełną suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu. Projekt zakłada też zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych przez Izrael. Plan przewiduje także całkowitą demilitaryzację Palestyńczyków.

Z Moskwy Anna Wróbel