Rosja: Kreml: będzie dyskusja na temat zmian w konstytucji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że pracy nad poprawkami do konstytucji będzie towarzyszyć "masowa dyskusja". Zapewnił, że nie są mu znane propozycje poprawek, które miałyby dopuszczać akcesję regionów Ukrainy i Białorusi.

Pieskow zapowiedział "masową dyskusję o istocie proponowanych poprawek" i kampanię informacyjną na ich temat.

Rzecznik Kremla wyjaśnił, że nie słyszał o pomyśle, by w poprawkach do konstytucji znalazł się zapis o prawie regionów Ukrainy i Białorusi do przyłączenia się do Rosji. Zapewnił, że taki pomysł "nie był do tej pory omawiany". W mediach pojawiła się informacja, że rozpatrzenie takiej propozycji przedłożył jeden z uczestników grupy roboczej ds. zmian w konstytucji.

Pieskow powiedział także, że nie może na razie odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy przygotuje ustawę o Radzie Państwowej. Według proponowanych zmian w konstytucji w ustawie zasadniczej ma znaleźć się zapis o Radzie Państwowej. Rada miałaby zostać powołana "w celu zapewnienia zgodnego funkcjonowania i współdziałania organów władzy państwowej Rederacji Rosyjskiej i określenia głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej". Kompetencje tej rady miałyby - według mediów - zostać określone w odrębnej ustawie, przyjętej już później, po zmianie konstytucji.

Prezydent Rosji Władimir Putin wniósł w poniedziałek do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej, projekt ustawy oparty na ogłoszonych przez niego niedawno propozycjach zmian w konstytucji. Duma ma zająć się projektem w tym tygodniu.

Z Moskwy Anna Wróbel