Rosja: Kreml: mamy nadzieję na wyjaśnienie, co stało się z Kalesnikawą

Władze Rosji mają nadzieję na wyjaśnienie sytuacji białoruskiej opozycjonistki Maryi Kalesnikawej - powiedział we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jego zdaniem zbyt mało jest obecnie informacji, by ocenić, czy została ona zatrzymana, czy też porwana.

"Oczywiście, porywanie ludzi to coś, czego nie można akceptować. Należy to oczywiście odróżniać od zatrzymania" - powiedział Pieskow. Zapewnił, że Moskwa na razie nie zna szczegółów tego, co się wydarzyło. "Mamy nadzieję, że sytuacja zostanie wyjaśniona" - dodał.

Podkreślił, że władze Rosji jako punkt wyjścia traktują oświadczenie władz w Mińsku, a nie Rady Koordynacyjnej powołanej przez białoruską opozycję. Pieskow oświadczył, że Rada ta jest nielegalna. Z tego powodu - dodał - "nie może być mowy o żadnych kontaktach" Rady Koordynacyjnej z Rosją.

Rzecznik poinformował także, że Kreml nie jest gotów przyznać, że na Białorusi są więźniowie polityczni.

Kalesnikawa została w poniedziałek rano zatrzymana przez nieznanych ludzi w centrum Mińska i przestała odbierać telefon. Wieczorem krewni zgłosili na milicję jej zaginięcie. Rano we wtorek media państwowe na Białorusi podały, że opozycjonistka i dwóch jej współpracowników przedostało się na Ukrainę. Potem białoruskie służby graniczne oświadczyły, że Kalesnikawa została zatrzymana na granicy białorusko-ukraińskiej.

Z Moskwy Anna Wróbel