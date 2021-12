Rosja: Kreml nie oczekuje przełomu po rozmowie Putina z Bidenem

Po rozmowie prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Joe Bidena nie należy oczekiwać przełomu - powiedział we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jednak, według niego, rozmowa przywódców jest niezbędna ze względu na wzrost napięcia w Europie.

Na codziennym briefingu dla prasy Pieskow podkreślił, że chodzi o "roboczą rozmowę", która jednak nastąpi "w bardzo skomplikowanym czasie".

Zapewnił, że doniesienia mediów o planie nowych sankcji wobec Rosji nie przeszkodzą w rozmowach. "Jeśli obaj prezydenci planują rozmowę, to nastawieni są na przedyskutowanie spraw, a nie na to, by sytuację doprowadzać do impasu" - oświadczył. Powiedział także, że nie jest jasne, czy doniesienia o sankcjach są przeciekiem, czy też kaczką dziennikarską.

Przedstawiciel Kremla przekonywał, że sytuacja w Europie jest teraz "nadzwyczajna" i "wychodzi poza ramy" i dlatego istnieje potrzeba, by prezydenci Rosji i USA porozmawiali osobiście.

Putin i Biden przeprowadzą rozmowy przez łącze wideo we wtorek po południu, po godz. 16 czasu polskiego. Rozmowy nie będą otwarte dla mediów poza samym rozpoczęciem; Kreml zapowiedział, że opublikuje komunikat o ich przebiegu.

Z Moskwy Anna Wróbel