Rosja: Kreml nie widzi powodu do wszczęcia śledztwa w sprawie choroby Nawalnego

Kreml obecnie nie widzi powodu do wszczęcia postępowania karnego w związku z sytuacją zdrowotną Aleksieja Nawalnego - poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Władimira Putina, Dmitrij Pieskow.

"Jeśli zidentyfikowana zostanie substancja i jeśli ustalone zostanie, iż jest to próba otrucia, to wówczas oczywiście będzie to powód do śledztwa" - powiedział Pieskow.

Oświadczył, że w komunikacie kliniki w Berlinie, gdzie znajduje się Nawalny nie ma "nic nowego". "Nie rozumiemy, na jakiej podstawie nasi niemieccy koledzy tak się spieszą używając słowa +otrucie+" - powiedział rzecznik Kremla.