Rosja: Kreml nie wie, gdzie zatrzymano dziennikarza białoruskiej filii „Komsomolskiej Prawdy”

Władze Rosji „po prostu nie wiedzą”, gdzie został zatrzymany Hienadź Mażejka (dziennikarz „Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi”, która podlega redakcji w Moskwie) – oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla. Strona rosyjska „nie zgadza się” z blokadą strony internetowej gazety na Białorusi.

Z ograniczeniami działania gazety na Białorusi władze Rosji "się nie zgadzają". "Oczekujemy odwołania tych ograniczeń i zapewnienia możliwości swobodnej pracy naszego szanowanego tytułu na terytorium Białorusi, będącej naszym sojusznikiem" - powiedział Dmitrij Pieskow.

"Na razie nie możemy powiedzieć, że nasze stanowisko zostało usłyszane, dlatego działalność +Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi" jest zablokowana, ale będziemy dalej rozmawiać ze stroną białoruską"- powiedział Pieskow o zablokowaniu strony gazety na Białorusi.

"Nie posiadamy dokładnej informacji, gdzie został zatrzymany dziennikarz. Po prostu tego nie wiemy" - oświadczył Pieskow, komentując wcześniejsze doniesienia o prawdopodobnym zatrzymaniu Hienadzia Mażejki 1 października w Moskwie.

Pieskow wskazał, że Mażejka jest obywatelem Białorusi i dlatego strona rosyjska nie może drogą dyplomatyczną domagać się informacji i zajmować się działaniem w jego interesach.

"Jeśli to (zatrzymanie - PAP) było związane z jego działalnością dziennikarską, to nie można popierać takich działań. Ale nie znamy szczegółów, nie wiemy, co mu się zarzuca. Chodzi o temat, dotyczący wewnętrznych spraw Białorusi" - powiedział Pieskow.

O aresztowaniu Mażejki w Moskwie informowali białoruscy aktywiści praw człowieka. Wcześniej doszło do zablokowania strony internetowej "Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi".

Nazwiskiem Mażejki podpisany był artykuł, w którym znajoma zabitego w czasie szturmu mieszkania w Mińsku informatyka Andreja Zelcera wyrażała się o nim pozytywnie. Media państwowe skrytykowały gazetę za tę publikację i wezwały do ukarania autorów. Następnego dnia jej strona internetowa została zablokowana.

Według informacji białoruskich struktur siłowych w ubiegły wtorek podczas szturmu jednego z mieszkań w Mińsku w ramach poszukiwania osób "związanych z terroryzmem" doszło do strzelaniny. Andrej Zelcer, pracownik firmy EPAM z sektora IT, miał wystrzelić do funkcjonariuszy (w cywilu) z broni myśliwskiej, a ci odpowiedzieli ogniem. Zginęły dwie osoby - Zelcer i funkcjonariusz Dzmitryj Fiedasiuk. Według władz i mediów państwowych doszło do zgładzenia "niebezpiecznego terrorysty".

Z Mińska Justyna Prus