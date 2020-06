Rosja: Kreml optymistyczny ws. frekwencji na głosowaniu nad konstytucją

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził we wtorek przekonanie, że ograniczenia związane z pandemią koronawirusa nie zaszkodzą frekwencji na głosowaniu 1 lipca w Rosji w sprawie zmian w konstytucji. Jak dodał, można sądzić, że sytuacja epidemiczna się poprawi.

Kreml nie sądzi, by "pozostałości sytuacji epidemicznej" wpłynęły na frekwencję - powiedział Pieskow. Pytany o to, jaka frekwencja odzwierciedlałaby zdanie narodu, rzecznik powiedział, że nie chciałby "prognozować żadnych procentów".

"Oceniamy, że sytuacja epidemiczna stopniowo się poprawia. W całym kraju wychodzi na ulice coraz więcej ludzi i z wielkim stopniem prawdopodobieństwa można sądzić, że za kilka tygodni sytuacja znacznie się polepszy" - przekonywał Pieskow. Powołał się na opinię naczelnej lekarz sanitarnej Rosji Anny Popowej, której zdaniem czas pozostały do 1 lipca pozytywnie wpłynie na sytuację epidemiczną w kraju.

Głosowanie 1 lipca nie będzie miało charakteru referendum i nie będzie obowiązywał próg frekwencji konieczny do uznania głosowania za ważne. Oddać głos będzie można nie tylko 1 lipca, ale i w ciągu sześciu poprzedzających dni. Jest to jednak inna procedura niż zwykłe głosowanie przedterminowe.

Rosjanie mieli ocenić zmiany w konstytucji 22 kwietnia, ale po wybuchu epidemii koronawirusa głosowanie odłożono na później. Nowy termin - 1 lipca - wyznaczył w poniedziałek prezydent Władimir Putin. Jeśli poprawki zostaną zaakceptowane w głosowaniu, Putin - na mocy zmienionej konstytucji - będzie mógł ubiegać się o dwie kolejne kadencje prezydenckie.

Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Ełła Pamfiłowa wyjaśniła we wtorek na konferencji prasowej, że w lokalach wyborczych liczba głosujących będzie ograniczana, tj. w ciągu jednej godziny oddać głos będzie mogło od ośmiu do maksymalnie 12 osób. Osoby wychodzące z lokalu wyborczego i wchodzące do niego zostaną oddzielone. Takie działania mają zapewnić jak najmniejszą liczbę kontaktów.

CKW przewiduje, że razie potrzeby głosowanie odbędzie się poza pomieszczeniami zamkniętymi - na przykład, jeśli lokal wyborczy mieści się na terenie szkoły, to głosowanie można zorganizować na dziedzińcu szkolnym. Członkowie komisji wyborczych mają przejść testy na obecność koronawirusa. Zapowiedziano wyposażenie lokali wyborczych w maseczki ochronne, rękawiczki, jednorazowe długopisy. Pamfiłowa mówiła na poniedziałkowym spotkaniu z Putinem, iż udział w wyborach będzie "bezpieczniejszy niż pójście do sklepu".

Dziennik "Wiedomosti" zwrócił jednak uwagę, że zachorowalność w Rosji spada dzięki ograniczeniu infekcji w wielkich miastach, natomiast poza Moskwą, sąsiadującym obwodem moskiewskim i Petersburgiem liczba zakażeń koronawirusem rośnie. "Wyznaczenie w takiej sytuacji głosowania nie jest zgodne z hasłem prezydenta o chronieniu ludzi; nie można nie doceniać zagrożenia nowego wzrostu zakażeń" - ocenił dziennik we wtorkowym artykule redakcyjnym.

Według opublikowanego we wtorek sondażu niezależnego Centrum Lewady dwie trzecie Rosjan bierze pod uwagę udział w głosowaniu. Sondaż przeprowadzono jednak pod koniec maja, gdy nie było jeszcze wiadomo, że do urn trzeba będzie pójść już za miesiąc.

Z Moskwy Anna Wróbel