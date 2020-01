Rosja: Kreml po wizycie Netanjahu nadal analizuje plan pokojowy Trumpa

Kreml po rozmowach przywódców Rosji i Izraela, Władimira Putina i Benjamina Netanjahu, nadal analizuje zaproponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu - poinformował w czwartek rzecznik Putina Dmitrij Pieskow.

Na pytanie, czy rosyjski prezydent poparł inicjatywę Trumpa, przedstawiciel Kremla odparł jedynie: "Nadal ją analizujemy".

Wcześniej agencja TASS podała, powołując się na źródło w delegacji izraelskiej, że Putin i Netanjahu omówili w czwartek na spotkaniu na Kremlu plan Trumpa i jego wpływ na region Bliskiego Wschodu. Przywódcy rozmawiali także o wydarzeniach w Syrii i koordynacji działań między Rosją i Izraelem w związku z konfliktem syryjskim.

Rozmówca TASS określił rozmowy jako "długie, głębokie i gruntowne".

Netanjahu podkreślił na początku rozmów z Putinem, że rosyjski prezydent jest pierwszym przywódcą, z którym w drodze powrotnej z Waszyngtonu będzie omawiał plan Trumpa.

Po południu w czwartek premier Izraela opuścił Rosję. Wraz z nim na pokładzie samolotu, który wystartował z lotniska Wnukowo, odleciała do ojczyzny Naama Issachar, 26-letnia obywatelka Izraela skazana w Rosji za przemyt narkotyków. Putin w środę ułaskawił ją i Issachar wyszła w czwartek z kolonii karnej. Sprawa Issachar, która nie przyznawała się do winy, była w ostatnim czasie przedmiotem dyplomatycznych zabiegów ze strony Izraela. Przywódcy tego kraju wstawili się za nią do Rosji.

Z Moskwy Anna Wróbel