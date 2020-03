Rosja: Kreml: Rosja wyśle do USA środki ochrony przed koronawirusem

Rosja przygotowuje wysłanie do USA sprzętu medycznego i środków ochrony przeznaczonych do walki z koronawirusem; samolot z tym ładunkiem może wylecieć z Rosji do końca dnia we wtorek - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Przekazał on, że o tej pomocy rozmawiali dzień wcześniej prezydenci Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump.

"Ze strony rosyjskiej w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Ameryce padła propozycja pomocy w postaci sprzętu medycznego i środków ochrony. Trump z wdzięcznością przyjął tę pomoc humanitarną" - powiedział Pieskow.

Putin proponując pomoc "wychodzi z założenia, że kiedy amerykańscy producenci sprzętu medycznego i materiałów wejdą na szybsze obroty, to w razie konieczności również oni będą mogli się odwzajemnić" - zauważył Pieskow. Powołał się przy tym na analogiczną współpracę między Moskwą i Pekinem.

Rzecznik Kremla wyraził przekonanie, że obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa "dotyka wszystkich bez wyjątku" i że "nie ma alternatywy dla działań wspólnych, w duchu partnerstwa i wzajemnej pomocy".

Z Moskwy Anna Wróbel