Rosja: Kreml: sytuacja wokół gazu dla Mołdawii nie wpłynie na reputację Gazpromu

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że sytuacja wokół dostaw gazu dla Mołdawii nie wpłynie na wizerunek Gazpromu, który - jak ocenił - jest "wspaniały". Pieskow zaznaczył, że rosyjski koncern jest gotów negocjować dalej z Kiszyniowem.

"Nie ma to żadnego związku z wizerunkiem Gazpromu, ten wizerunek jest wspaniały. Słyszeliście i znacie stanowisko liderów europejskich, szefów firm-kontrahentów, wypowiadane niejednokrotnie w ostatnich tygodniach, że Gazprom wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań" - powiedział Pieskow.

Przyznał, że koncern nie porozumiał się z władzami Mołdawii w sprawie zadłużenia tego kraju za dostawy gazu. "Gazprom jest otwarty na kontynuowanie rozmów, na poszukiwanie wariantów korzystnych dla obu stron" - zapewnił Pieskow.

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell powiedział w czwartek, że Mołdawia padła ofiarą działań Rosji, która wykorzystuje gaz ziemny jako broń do zastraszania tego kraju.

Kontrakt na dostawy gazu od Gazpromu wygasł pod koniec września i do tej pory nie udało się ustalić ceny surowca. Braki gazu zmusiły Mołdawię do ogłoszenia stanu wyjątkowego; Rosja zgodziła się przedłużyć dotychczasową umowę o miesiąc - na październik - po wyższej niż dotąd cenie. Gazprom poinformował przy tym, że zawiesi dostawy gazu do Mołdawii, jeśli nie otrzyma zapłaty za wcześniejszy eksport do tego kraju.