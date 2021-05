Rosja: Kreml: za decyzję UE w sprawie lotów nad Białorusią zapłacą pasażerowie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że pasażerowie linii lotniczych odczują koszty zaleceń UE dla przewoźników, by omijać przestrzeń powietrzną Białorusi. Zdaniem Pieskowa UE podjęła decyzję bez zbadania incydentu z samolotem linii Ryanair.

"Można tylko wyrazić ubolewanie. Omijanie podczas lotów terytorium dość dużego kraju, znajdującego się w centrum Europy, jest bardzo kosztowne dla każdych linii lotniczych" - powiedział Pieskow.

Wyraził przekonanie, że "za te rekomendacje ostatecznie płacić będą pasażerowie, którzy znajdować się będą w powietrzu dodatkowe pół godziny".

Pieskow zarzucił politykom UE, że postanowili - jego zdaniem - "bez żadnego badania szybko podjąć decyzję" w sprawie niedzielnego incydentu z samolotem linii Ryanair, zmuszonym do lądowania w Mińsku.

Zdaniem przedstawiciela Kremla białoruscy kontrolerzy lotów podejmowali działania po to, by zmniejszyć potencjalne zagrożenie dla pasażerów samolotu, lecącego z Aten do Wilna.

Moskwa nie uważa, by z powodu zmuszenia samolotu do lądowania w Mińsku narażone zostało życie obywateli rosyjskich znajdujących się na pokładzie maszyny - oznajmił Pieskow.

W niedzielę samolot linii Ryanair został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi - Mińsku, wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był jednym z pasażerów rejsu. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do maszyny pasażerskiej.

Działania Białorusi potępiło w niedzielę wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Z Moskwy Anna Wróbel