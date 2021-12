Rosja uważa, że jest za wcześnie, by oceniać reakcję Zachodu na jej propozycje dotyczące bezpieczeństwa

Jest za wcześnie, by oceniać reakcję Zachodu na rosyjskie propozycje w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa, ale z informacji z "różnych źródeł" wynika, że jest gotowość do rozmów - oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow powiedział, że Moskwa wciąż nie otrzymała od Zachodu oficjalnej odpowiedzi na przedstawione propozycje.

Wcześniej tego dnia wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow stwierdził, że Rosja chce szybkiej reakcji ze strony USA. "Myślę, że będą próbować przekształcić to w powolny proces, ale potrzebujemy, by to było pilne, bo sytuacja jest bardzo trudna, ostra, może stać się bardziej skomplikowana" - ostrzegł wiceminister, cytowany przez agencję Reutera.

W piątek MSZ Rosji opublikowało propozycje dotyczące tzw. gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jest to projekt "traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa" oraz projekt umowy Rosja-NATO.

Projekt traktatu z USA zawiera 8 punktów. Artykuł 4. głosi: "Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i do odmowy przyjęcia do Sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".