Rosja: Kreml zaniepokojony wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim, ale nie planuje mediacji

Władze Rosji są zaniepokojone wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując wysadzenie w powietrze tego dnia przez Koreę Płn. biura łącznikowego z Koreą Płd. Jednocześnie zaznaczył, że nie planowane są mediacje Rosji w tej sprawie.

"Oczywiście bardzo uważnie obserwujemy, co dzieje się na Półwyspie Koreańskim" - powiedział Pieskow podczas telekonferencji z dziennikarzami. "Jest to oczywiście problem, wzywamy wszystkie strony do powściągliwości" - podkreślił.

Rzecznik Kremla dodał, że Rosja jak dotąd nie planowała kontaktów dyplomatycznych na wysokim szczeblu w celu złagodzenia napięcia.

Korea Płn. wysadziła w powietrze biuro łącznikowe w Kaesong, mieście na swoim terytorium w pobliżu granicy z Koreą Płd. Zniszczenie biura nastąpiło po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu przez reżim w Pjongjangu zamknięcia kanałów komunikacji politycznej i wojskowej z władzami w Seulu.

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap ocenia ostatnie wydarzenia jako poważną eskalację napięć pomiędzy obu krajami.

W ostatnich tygodniach reżim w Pjongjangu niemal codziennie groził ukaraniem władz w Seulu za dopuszczanie do przesyłania przez granicę propagandowych ulotek, krytycznych wobec komunistycznych władz Korei Płn.

Biuro łącznikowe w Kaesongu uruchomiono we wrześniu 2018 roku, by ułatwić komunikację i współpracę pomiędzy dwoma zwaśnionymi państwami koreańskimi. Panował wówczas nastrój pojednania po szczycie z udziałem przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una i prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina.