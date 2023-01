Rosja kusi Azję Centralną. Reakcje mówią wszystko

Moskwa traci wpływy w regionie Azji Centralnej. Broniąc swojej pozycji, sięga po dobrze sprawdzone sposoby zjednywania sojuszników.

Rosyjski atak na Ukrainę spowodował wyrzucenie Moskwy na margines globalnej geopolityki. Nawet Pekin mający bliskie relacje z Kremlem wyraźnie zdystansował się od agresywnej polityki Putina, choć oficjalnie nie potępił agresji.

Gasnące rosyjskie oddziaływanie w Azji Centralnej zaktywizowały Chiny, Turcję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone do wzmocnienia swoich wpływów w tym regionie.

Kreml nie zamierza jednak ustąpić pola i stara się odzyskać swoją pozycję, kusząc republiki gospodarczymi profitami. Najnowszą inicjatywą jest projekt stworzenia trójstronnego porozumienia gazowego między Rosją, Kazachstanem i Uzbekistanem.

Rosja stawia na surowce energetyczne jako narzędzie polityki

Tuż po wygranych wyborach, 28 listopada, do Moskwy przybył ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew. Ta decyzja wybranego na drugą kadencję kazachskiego prezydenta może wydawać się zaskakująca w świetle realizowanej przez ostatnie kilka miesięcy polityki zbliżenia z Zachodem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Kazachstan znalazł się w niekorzystnej sytuacji pod względem geograficznym (granica z Rosją o długości 6500 km i ponad 20-proc. mniejszość rosyjska) i gospodarczym (członkostwo w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej EUG i uzależnienie od Rosji). Warto też dodać, że prosto z Moskwy Tokajew udał się do Paryża, gdzie spotkał się z prezydentem Emanuelem Macronem.

Wizytę kazachskiego prezydenta Władimir Putin wykorzystał do przedstawienia propozycji trilateralnej umowy gazowej między Rosją a Kazachstanem i Uzbekistanem. Przedmiotem porozumienia miałby być transfer rosyjskiego gazu przez terytoria obu republik w ramach planu rozwijania eksportu tego surowca do Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Oczywiście obie republiki miałyby też zapewnione dostawy, co wobec obserwowanych niedoborów gazu, zwłaszcza w miesiącach zimowych, wydaje się propozycją rozwiązującą przynajmniej część energetycznych problemów tych państw.

Unia gazowa rosyjskim koniem trojańskim w regionie

Choć po wizycie prezydenta Tokajewa rosyjskie media rządowe triumfalnie donosiły o entuzjastycznym przyjęciu przez niego propozycji Władimira Putina, to już następnego dnia rzecznik kazachskiego przywódcy Rusłan Żeldibaj tonował te nastroje. Potwierdził, że taka propozycja była przedmiotem wstępnych rozmów, ale do jakichkolwiek zobowiązań jest jeszcze daleka droga, bowiem najpierw eksperci obu stron muszą ustalić szczegóły współpracy.

Z podobnym dystansem odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wasilienko, który stwierdził, że jest zbyt wcześnie, by rozważać taką propozycję i że Kazachstan „nie pozwoli wykorzystywać swojego terytorium do unikania sankcji (przez Rosję)”. Jednocześnie Astana ma świadomość, że jednoznaczne odrzucenie rosyjskiej propozycji może skutkować odwetowym działaniem Moskwy, choćby poprzez utrudnianie wymiany handlowej w ramach EUG czy blokowanie dostaw ropy do Europy z wykorzystaniem rosyjskiej infrastruktury.

Ma to istotne znaczenie w świetle zapowiadanych od przyszłego roku dostaw kazachskiej ropy do Niemiec z wykorzystaniem rurociągu Dostyk, biegnącym przez Rosję, Białoruś i Polskę. Rosja w tym roku kilkukrotnie doprowadziła do zahamowania eksportu kazachskiego surowca, zamykając z różnych powodów (awarie, zagrożenia wybuchem) terminal w Noworosyjsku.

W tej układance Uzbekistan wydaje się odgrywać kluczową rolę. Moskwa od paru lat zabiega o ponowne wstąpienie republiki do EUG, a Astana zacieśnia swoje relacje gospodarcze z Taszkentem, upatrując w tym szansy na wzmocnienie swojej pozycji w rozgrywce z Kremlem.

W odróżnieniu od Kazachstanu, Uzbekistan nie graniczy z Rosją i przez okres prezydentury Islama Karimowa mocno zdystansował się od Kremla. Stąd i postawa Taszkentu okazała się jednoznacznie niechętna wobec rosyjskiej propozycji „unii gazowej”.

W oficjalnej wypowiedzi 7 grudnia uzbecki wicepremier i minister energetyki Żorabek Mirzamachmudow stwierdził, że rząd nie podpisze umowy, u podstaw której leżą jakiekolwiek zagrożenia o charakterze politycznym dla republiki. Takie postawienie sprawy spotkało się z odpowiedzią rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który zarzucił ministrowi celowo błędną interpretację propozycji opartej wyłącznie na „korzyściach handlowych i interesie ekonomicznym trzech państw”.

Kreml może sięgnąć po większy kaliber, by nie stracić Azji Centralnej

Pomimo chłodnego przyjęcia rosyjskiej inicjatywy przez Astanę i Taszkent, Kreml oficjalnie nie odrzuca możliwości osiągnięcia porozumienia przez trzy kraje. To jednak wydaje się mało prawdopodobne wobec sztywnej postawy Uzbekistanu, który już zapewnia sobie dostawy gazu od zasobnego w ten surowiec Turkmenistanu. Na podobne wsparcie może też liczyć Kazachstan.

Żadnego przełomu w tej sprawie nie przyniosły rozmowy podczas spotkania przywódców państw członkowskich EUG w Biszkeku 9 grudnia. Równolegle Uzbekistan oficjalnie nie odrzuca zakupów gazu w Rosji, ale wyłącznie na zasadach komercyjnych, bez potrzeby zawierania umów o innym charakterze niż handlowe. Kazachstan zapewne będzie grał na zwłokę, rozwijając relacje handlowe z Unią Europejską i wzmacniając swoje bezpieczeństwo energetyczne dostawami z Turkmenistanu.

Propozycja Putina okazała się kolejną porażką na coraz dłuższej ich liście - od początku wojny w Ukrainie. Coraz wyraźniejsza i słabiej maskowana jest też niechęć byłych republik radzieckich wobec polityki Moskwy.

Z drugiej strony Kreml nie ma w zasadzie żadnych narzędzi, które zachęciłyby republiki do ponownego zbliżenia do Rosji. Wynika to przede wszystkim z obaw o negatywne skutki polityczne takiego kroku dla całego regionu, zwłaszcza wobec nieprzewidywalności kierunków i metod średnio- i długookresowej polityki rosyjskiej. Uzbekistan i Kazachstan identyfikują związki z Rosją jako wysoce ryzykowne i zarazem postrzegają relacje z UE jako kluczowe dla zapewnienia stabilnego rozwoju.

Wydaje się więc, że sytuacja Rosji w regionie dryfuje w kierunku postępującej marginalizacji, a jej wpływy już nie tylko są równoważone, ale wręcz ustępują chińskim, unijnym i tureckim. To proces, któremu Moskwa będzie starała się przeciwdziałać i nie można wykluczyć, że po porażkach różnych propozycji Kreml sięgnie po narzędzia zastraszania. Niezależnie od zastosowanych metod jest raczej mało prawdopodobne odwrócenie przez Rosję obecnego trendu kurczenia wpływów, co najwyżej może się Moskwie udać ten proces spowolnić.

