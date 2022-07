Rosja kwestionuje jakość naprawionych turbin do Nord Stream 1

Rosja kwestionuje jakość wykonanej w Kanadzie naprawy turbin do Nord Stream 1 – podały w środę kanadyjskie media, relacjonując opinię prezydenta Rosji oraz propozycję Komisji Europejskiej w sprawie zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc.

"Teraz mówią, że zwrócą te maszyny, przynajmniej jedną z nich. Ale jaka będzie ich jakość, jakie będą techniczne parametry po tych naprawach?" - tę telewizyjną wypowiedź rosyjskiego prezydenta Władimira Putina cytowały kanadyjskie media. "Może (…) w pewnym momencie zamkną go i tyle, Nord Stream 1 zostanie zamknięty, bo one przyjechały stamtąd, z Kanady" - powiedział Putin, bez dodatkowych wyjaśnień.

Turbiny do Nord Stream 1 były naprawiane w Montrealu i zostały po decyzji rządu Kanady o wyjątkowym uchyleniu sankcji, przekazane Niemcom, by zapewnić ciągłość dostaw gazu z Rosji. Transport lotniczy z Kanady do Niemiec nastąpił w niedzielę, wg rosyjskiego dziennika Kommiersant, cytowanego przez agencję Reutera.

Zakończenie planowego przeglądu instalacji Nord Stream 1, podczas którego Rosja ograniczyła dostawy gazu, ma nastąpić w czwartek, 21 lipca. Rząd Niemiec oczekuje, że po ponownym uruchomieniu gazociągu w czwartek wznowione zostaną dostawy gazu w pełnej wysokości - powiedziała w środę w Berlinie zastępczyni rzecznika rządu RFN Christiane Hoffmann.

Komisja Europejska zaproponowała w środę, by od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc.

z Toronto Anna Lach