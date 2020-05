Rosja: Liczba nowych infekcji SARS-CoV-2 spadła poniżej 9 tys.

Liczba zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby zakażeń koronawirusem wyniosła w Rosji 8926 - poinformował w poniedziałek sztab rządowy. Oznacza to, że po raz pierwszy od tygodni liczba nowych zachorowań spadła poniżej 9 tysięcy. Zmarło od niedzieli 91 osób.

Łączny bilans zakażeń w Rosji wynosi teraz 290678, a zmarło od początku pandemii 2722 pacjentów z Covid-19.

Wyzdrowiało dotąd 70209 chorych. W ciągu ostatniej doby szpitale w Rosji opuściło 2836 wyleczonych pacjentów. Liczba testów przeprowadzonych w całym kraju przekroczyła 7,1 mln.

Poniedziałek jest trzecim dniem, gdy przyrost zachorowań w Rosji utrzymuje się poniżej 10 tys. - poziomu nowych zakażeń odnotowanego na początku maja. Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa wyraziła w niedzielę przekonanie, że w Rosji udało się zatrzymać wzrost zakażeń. "Codziennie praktycznie nie ma wzrostu (zachorowań), stabilizacja widoczna jest w całym kraju" - powiedziała Popowa.

Również liczba zgonów jest niższa niż w ostatnich dniach, gdy niekiedy przekraczała 100 w ciągu doby. Niemniej, spośród 91 nowych przypadków śmiertelnych aż 77 przypadło na Moskwę, co jest najwyższym dotąd wskaźnikiem w stolicy Rosji. Władze nie poinformowały, w jakim wieku byli zmarli pacjenci. Od początku pandemii zmarło w Moskwie, która jest największym ogniskiem zakażeń, 1580 osób.

W sąsiadującym obwodzie moskiewskim, regionie zajmującym drugie miejsce pod względem liczby infekcji (ponad 28 tys.), zakaziło się koronawirusem blisko 2 tys. lekarzy i pracowników medycznych. Szefowa regionalnego resortu zdrowia Swietłana Strigunkowa poinformowała w poniedziałek, że 16 medyków zmarło z powodu koronawirusa i zapalenia płuc.

W weekend media ujawniły, że w obwodzie moskiewskim gwardia narodowa (Rosgwardia) używa do kontrolowania przestrzegania samoizolacji specjalny aerostat z systemem monitoringu. Z wysokości około 300 metrów i w promieniu do 5 km śledzi on obecność mieszkańców w parkach i lasach. Rosgwardia wykorzystuje też do kontrolowania samoizolacji lotnictwo, kutry patrolowe i drony.

W Krasnojarsku na Syberii do walki z pandemią włączy się armia. Ministerstwo obrony Rosji poinformowało w poniedziałek, że kieruje żołnierzy i szpital polowy na 1000 miejsc do rejonu Siewiero-Jenisejskiego. Ogniskiem zakażeń w tym rejonie jest kopalnia Olimpiada, jedna z największych w Rosji i na świecie kopalni złota.

Głównym tematem ostatnich dni w Rosji w czasie walki z koronawirusem są zaniedbania w wypłacaniu medykom obiecanych przez władze premii finansowych. Lekarze z Irkucka w nagraniu wideo skierowanym do prezydenta Władimira Putina poskarżyli się, że decyzje o wypłatach nie są realizowane. Informacje o wstrzymaniu wypłat napływały też z innych regionów. Putin w piątek na posiedzeniu rządu publicznie polecił wypłacenie premii wszystkim medykom, zajmującym się pacjentami z Covid-19, niezależnie od liczby przepracowanych godzin.

Z Moskwy Anna Wróbel