Rosja: Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła 7 tysięcy

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 143 pacjentów z Covid-19, łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 7091 - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Wykryto w ciągu minionej doby 8246 nowych infekcji i bilans zakażeń wynosi teraz 537 210.

Wyzdrowiało w ciągu doby 4489 osób, a łączna liczba wyleczonych sięgnęła 284 539. Kontynuuje leczenie 245 580 osób.

Ponad połowa podmiotów Federacji Rosyjskiej łagodzi ograniczenia wprowadzone wcześniej w związku z pandemią koronawirusa. Jednocześnie kolejne regiony rezygnują z organizowania 24 czerwca defilad z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, przełożonych z 9 maja.

W ostatnich dniach o odwołaniu bądź przeniesieniu defilady poinformowały władze dziesięciu miast, m.in. Pskowa, Kurska i Jarosławia. Teraz o analogicznej decyzji, z powodu ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii poinformował gubernator obwodu czelabińskiego. Taką samą decyzję podjął regionalny rząd Jakucji w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. O przeniesieniu defilady na późniejszy termin poinformowały władze obwodu penzeńskiego.

Uroczysta defilada odbędzie się w Moskwie i w ponad 20 innych miastach. Minister obrony Siergiej Szojgu poinformował już prezydenta Władimira Putina o gotowości do defilady. Przed epidemią Kreml zapraszał do Moskwy przywódców zagranicznych. Teraz zaproszenia wysłano na razie do liderów poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Defilada odbędzie się na tydzień przez zaplanowanym na 1 lipca ogólnokrajowym głosowaniem w sprawie poprawek do konstytucji Rosji. Jedna z poprawek przewiduje anulowanie limitu kadencji prezydenckich Putina. Tym samym, po zakończeniu obecnej kadencji w 2024 roku będzie on mógł ubiegać się o dwie kolejne.

Również 1 lipca rozpocznie się w Rosji sezon turystyczny. Rosjanie będą odpoczywać w nowych warunkach, wywołanych wciąż jeszcze obecną w kraju epidemią. Na plaży nie trzeba będzie nosić maseczek ochronnych i rękawiczek, ale obowiązywać będzie przestrzeganie dystansu co najmniej półtora metra.

Wiele dyskusji wywołały rekomendacje władz sanitarnych, które uznały, że w jednym pokoju hotelowym mogą mieszkać razem tylko pary pozostające w związku małżeńskim. Obowiązek udowodnienia statusu rodzinnego gości spoczywa na hotelach - poinformował urząd sanitarny Rospotriebnadzor.

Natomiast Rosyjskie Stowarzyszenie Hotelarskie przypuszcza, że mimo wszystko w jednym pokoju będą mogli meldować się nie tylko małżonkowie, ale też narzeczeni i spędzający razem urlop przyjaciele. Ci bowiem i tak będą spędzać razem czas na wakacjach i jeść posiłki przy jednym stole - powiedział szef stowarzyszenia Giennadij Łamszyn.

Przedstawiciele branży turystycznej uważają, że wymogi dystansu społecznego będzie można zachować w kurortach i na plażach, również dlatego, że frekwencja nie będzie duża. Po okresie wymuszonego przestoju w gospodarce nie tak wielu Rosjan będzie miało fundusze na wyjazd.

