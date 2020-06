Rosja: Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 zbliża się do sześciu tysięcy

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 112 osób zakażonych koronawirusem; łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 sięgnęła 5971 - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Wykryto 8985 nowych zakażeń, dobowy przyrost znów zbliża się do 9 tysięcy.

W niedzielę sztab informował o 9894 nowych infekcjach.

Łączna liczba zakażeń w Rosji sięgnęła w poniedziałek 476 658. Wyleczono od początku pandemii 230 688 osób, z których 3957 zostało wypisanych ze szpitali w ciągu ostatniej doby. Liczba przeprowadzonych w Rosji testów na koronawirusa przekracza obecnie 13 milionów.

W Moskwie, gdzie zachorowań wciąż jest najwięcej, wykryto od niedzieli 2001 zakażeń - nieco więcej niż w ostatnich dniach, gdy ich liczba nie przekraczała 2 tysięcy. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wykrywanych zachorowań są, tak jak od początku epidemii: sąsiadujący ze stolicą obwód moskiewski (751 zakażeń w ciągu doby) oraz Petersburg, drugie co do wielkości miasto Rosji (326 nowych infekcji).

Jednocześnie w Rosji trwa dalsze łagodzenie ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii. W obwodzie moskiewskim szpitale, które przystosowano do leczenia chorych z Covid-19, wracają do zwykłego trybu pracy. W Petersburgu wznowiły w poniedziałek pracę sklepy niespożywcze, z wyjątkiem placówek znajdujących się w galeriach handlowych.

Agencja TASS podała, że od 15 lipca rosyjskie linie lotnicze mogą wznowić rejsy do 15 krajów, jak się przypuszcza - do państw należących do Wspólnoty Niepodległych Państw i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Chodziłoby więc o poradzieckie kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Regularne połączenia lotnicze z innymi państwami i rejsy czarterowe Rosja zawiesiła 27 marca, a jeszcze wcześniej - 18 marca - zamknęła granice dla cudzoziemców.

Pod Moskwą, w miejscowości Alabino rozpoczynają się w poniedziałek próby przed uroczystą defiladą wojskową na Placu Czerwonym. Miała się ona odbyć 9 maja, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w II wojnie światowej. Jednak w tym roku z powodu epidemii koronawirusa majowa defilada została odwołana, a następnie przeniesiona na 24 czerwca.

