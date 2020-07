Rosja: Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 700 tysięcy

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła w środę do 700 792, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 6562 nowych przypadków. Od wtorku zmarły 173 osoby, przez co liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 10 667. Nowe dane podał sztab ds. walki z pandemią.

Liczba osób wyleczonych wzrosła do 472 511; szpitale opuściło w ciągu minionej doby 8631 pacjentów.

Pod obserwacją lekarską pozostaje ok. 275 tysięcy osób. W kraju przeprowadzono ponad 21,7 mln testów na obecność koronawirusa, w tym 253 tysiące - w ciągu minionej doby.