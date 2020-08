Rosja: Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 860 tysięcy

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła we wtorek 861 423 po wykryciu w ciągu minionej doby nowych 5159 przypadków. Zmarło od poniedziałku 144 chorych na Covid-19 - niemal dwukrotnie więcej niż dobę wcześniej, gdy przypadków śmiertelnych było 79.

Łączna liczba osób zmarłych z powodu infekcji sięgnęła we wtorek 14 351. Wyzdrowiało w ciągu minionej doby 7878 pacjentów, co podnosi bilans osób wyleczonych od początku pandemii do 661 471.

Nowe zakażenia nadal rejestrowane są w całej Rosji. Wykryto je m.in. podczas minionego weekendu na statku pasażerskim Aleksandr Suworow odbywającym rejs po Wołdze. Zakażenie koronawirusem potwierdziło się u członków załogi. Rejs został wstrzymany w obwodzie niżnienowogrodzkim, a pasażerowie musieli wrócić do domów.

Szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) Kiriłł Dmitrijew ponownie wyraził nadzieję na jak najszybszą rejestrację szczepionki na koronawirusa. RFPI finansuje prace nad preparatem. Rosja prowadzi rozmowy z Brazylią i Indiami na temat produkcji na dużą skalę rosyjskiej szczepionki - poinformował Dmitrijew.

Tymczasem według niektórych ocen więcej niż jedna trzecia przypadków wycieku danych związanych z zakażeniami koronawirusem przypada na Rosję. Takie dane ogłosiła firma InfoWatch, zajmująca się bezpieczeństwem informatycznym.

Firma ta podała w raporcie, że w pierwszym półroczu br. zarejestrowano na świecie 72 przypadki wycieku danych, w tym 25 - w Rosji. O ile na świecie takie incydenty niekiedy były wynikiem ataków hakerskich, to w Rosji - według InfoWatch - zawinili pracownicy medyczni mający dostęp do wykazów osób zakażonych.

Na początku kwietnia pojawiły się w komunikatorze WhatsApp dane osobowe zakażonych koronawirusem mieszkańców podmoskiewskich Łuchowic. W Jakucji w azjatyckiej części Rosji wyciekły, również w kwietniu, dane osób zakażonych i tych, które robiły test na obecność wirusa. W maju na komunikatorze Telegram opublikowano skan listy 243 pacjentów pogotowia ratunkowego w Petersburgu. W raporcie InfoWatch, opisanym przez wtorkowy dziennik "Izwiestija" analitycy podkreślają, że ochrona danych medycznych jest w Rosji słabsza niż np. danych bankowych.

Wraz z powolnym przywracaniem połączeń lotniczych pomiędzy Rosją i innymi krajami dwa moskiewskie lotniska, Wnukowo i Domodiedowo, rozpoczynają od wtorku przeprowadzanie ekspresowych testów na obecność koronawirusa. Na lotnisku Szeremietiewo taki system już działa.

