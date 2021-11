Rosja: Liczba zgonów na Covid-19 znów wzrosła do nienotowanych poziomów

W Rosji dobowy przyrost zgonów na Covid-19 sięgnął w środę poziomu nienotowanego od początku pandemii - w ciągu minionych 24 godzin zmarło aż 1189 osób, o 11 więcej niż dzień wcześniej. Rośnie też liczba zakażeń, których przybyło od wtorku 40 443.

Wskaźniki pną się do góry w czasie, gdy w całym kraju trwają dni wolne od pracy. Wprowadzono je w celu zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii. Dni te powinny zakończyć się 7 listopada. Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa wspomniała już jednak, że jeden tydzień nie wystarczy do poprawienia sytuacji epidemicznej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w środę, że ministerstwo obrony Rosji skierowało lekarzy wojskowych do regionów, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Zastrzegł przy tym, że nie ma jeszcze decyzji o ewentualnym przedłużeniu dni wolnych od pracy w całym kraju. Mogą to uczynić na własną rękę poszczególne regiony. Do tej pory przedłużenie obecnych ograniczeń zapowiedział obwód nowogrodzki.