Rosja: Linie Aerofłot zawieszą loty do Hongkongu

Główne linie lotnicze w Rosji, Aerofłot poinformowały w czwartek, że z powodu koronawirusa rejsy z Moskwy do Hongkongu będą wykonywane do 7 marca, a loty powrotne do 8 marca włącznie. Przedstawiciel linii zapewnił przy tym, że nie zawieszą one wszystkich lotów do Chin.

Od 1 lutego w Rosji wstrzymano połączenia lotnicze z Chinami, z wyjątkiem rejsów Aerofłotu do Pekinu, Szanghaju, Kantonu i Hongkongu.

Dyrektor linii Witalij Sawieljew przyznał w czwartek, że ich straty z powodu epidemii koronawirusa są "duże", ale nie podał konkretnych kwot. Ocenił, że Aerofłot nie może zrezygnować ze wszystkich połączeń do Chin.