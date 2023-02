Rosja: Lotnisko w Petersburgu nie przyjmuje samolotów

Lotnisko Pułkowo pod Petersburgiem w Rosji przestało przyjmować rejsy; samoloty wykonujące połączenia krajowe są zawracane - wynika z oświadczeń władz i serwisów śledzących ruch samolotów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Władze miasta poinformowały, że lotnisko wstrzymało wszelkie loty - informuje agencja Reutera. Dane serwisu Flight Radar świadczą o zawracaniu samolotów zmierzających w rejsach krajowych do Petersburga - drugiej co do wielkości metropolii Rosji. Są one kierowane do miejsc wylotu.

Według niepotwierdzonych informacji podanych przez kanał Baza na serwisie Telegram przyczyną zakłóceń było pojawienie się na niebie niezidentyfikowanego obiektu.