Rosja ma cichych sprzymierzeńców. Sankcje mają za nic

New Delhi nie przystąpiło do zachodniego reżimu sankcji na Rosję, starając się balansować między Moskwą a Waszyngtonem. Jest prawdopodobne, że w omijaniu zachodnich restrykcji wykorzysta swoje doświadczenia z ostatnich lat. Czy spotkają je za to konsekwencje?

Jak Indie zabezpieczą się przed sankcjami wtórnymi?

Ważny może więcej

Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, Indie z zasady nie przyłączają się do tak zwanych sankcji autonomicznych, nakładanych poza reżimem ONZ przez jedno państwo lub ich koalicję. Podobnie było w przypadku restrykcji związanych z handlem z Iranem, wprowadzonych przez administrację prezydenta Trumpa po wycofaniu przez niego USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, zwanego JCPOA. Indie prawie cały czas kupowały irańską ropę.Po drugie, Rosja jest dla Indii niezwykle istotna w kluczowych kwestiach. W New Delhi jest postrzegana jako przeciwwaga dla rosnących w siłę Chin, sąsiada i głównego rywala Indii w dziedzinie bezpieczeństwa. To z Rosji Indie kupują ponad 50 proc. uzbrojenia i są zależne nie tylko w obecnych dostawach, ale też w kwestii utrzymania urządzeń zakupionych w ciągu dziesięcioleci. To dzięki układom z Moskwą New Delhi ma dostęp do nowoczesnych zestawów S-400, broniących indyjskiego nieba przy granicy z Chinami i Pakistanem. Oba kraje też wspólnie rozwijają nowe technologie wojskowe, jak przeciwokrętowy pocisk rakietowy BrahMos.Co więcej, z terenu państw uczestniczących w konflikcie (Rosji, Ukrainy i Białorusi) Indie sprowadzają dużą część istotnych dla swojego bezpieczeństwa żywnościowego surowców i produktów, jak nawozy sztuczne czy oleje jadalne. Przystąpienie do sankcji na Rosję jest więc niemożliwe dla Indii ze względu na wyznawane przez nie w polityce zagranicznej zasady, jak i twarde interesy gospodarcze i strategiczne.Jednak sposób skonstruowania zachodnich sankcji nie przewiduje ich dobrowolności. Po pierwsze, Indie zabolało do tej pory szczególnie odłączenie wielu rosyjskich banków od międzynarodowego systemu komunikacji międzybankowej SWIFT, co praktycznie bardzo utrudnia regulowanie rachunków za dostawy rosyjskich produktów i surowców. Indusi przyjęli to jako rodzaj zachodniej arogancji, bowiem traktowali SWIFT jak swego rodzaju „wspólne dobro”. Po drugie w perspektywie już obowiązujących i kolejnych restrykcji w handlu z Rosją New Delhi przygotowuje się na możliwe sankcje wtórne, nakładane na podmioty niestosujące się do zachodnich ograniczeń.Indie mają w tym przypadku dwie sprawdzone metody. Żadna z nich jednak nie gwarantuje skuteczności.Pierwszym sposobem obchodzenia sankcji jest negocjowanie indywidualnych wyłączeń z reżimu restrykcji. O skuteczności indyjskiej dyplomacji może świadczyć przykład wspomnianych już rosyjskich systemów S-400. Teoretycznie ich zakup powinien się spotkać z obłożeniem sankcjami zaangażowanych po indyjskiej stronie podmiotów. Transakcja łamała bowiem tak zwaną ustawę CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), podpisaną przez prezydenta Trumpa w sierpniu 2017 r., która zabraniała transakcji z rosyjskim sektorem obronnym. Zakup S-400 w 2018 r. długo był przedmiotem kontrowersji we wzajemnych relacjach, lecz wydaje się, że ostatecznie Stany Zjednoczone zrezygnowały z dotkliwego karania New Delhi za realizację tej umowy. Pierwsze zestawy tego nowoczesnego uzbrojenia trafiły na Subkontynent w grudniu 2021 r.Druga metoda obchodzenia amerykańskich sankcji stosowana jest w przypadku irańskiej ropy, sankcjonowanej na mocy tej samej ustawy CAATSA. Republika Islamska pozostaje trzecim najważniejszym dostawcą surowca na spragniony go Subkontynent. Ponieważ zakupy węglowodorów nie są tak scentralizowane jak import uzbrojenia i może odbywać się poprzez wielu partnerów, w tym wypadku postanowiono wykorzystać do obsługi finansowej UCO Bank z Kalkuty. Transakcje finalizowane są wedle doniesień portalu „Mint” poprzez tak zwane rachunki loro (zwane też vostro). Jest to rachunek otwarty w określonym banku przez inny krajowy lub zagraniczny bank. Transakcje z Irańczykami odbywają się poza systemem dolarowym, a ewentualne sankcje na kalkucki bank nie miałyby dla niego dużego znaczenia. Nie ma bowiem istotnej ekspozycji na rynki zachodnie.Jest bardzo mało prawdopodobne, by Indie w obliczu wojny w Ukrainie zdecydowały się na porzucenie rosyjskich dostawców. Indyjski rząd powołał w pierwszej połowie marca międzyresortowy zespół z Ajayem Sethem na czele, który miał ocenić konsekwencje zachodnich sankcji dla Indii i znaleźć sposób na bezpieczną z indyjskiego punktu widzenia obsługę transakcji. Bezpieczną, czyli taką, która najmniej naraża na sankcje wtórne. Zespół podobno rozważa powierzenie „rosyjskich” transakcji ponownie UCO Bank lub State Bank of India (instytucja komercyjna).Z drugiej jednak strony Indie w ciągu ostatnich dwóch dekad znacząco się zbliżyły do USA pod względem współpracy gospodarczej i politycznej. Nie będą sankcji amerykańskich łamać w sposób ostentacyjny i nadmierny.Wydaje się, że zarówno Waszyngtonowi jak i New Delhi zależy na pogłębianiu poprawnych relacji. W USA panuje zrozumienie, że biedne państwo, takie jak Indie, nie może zbyt długo brać na siebie wysokich cen paliw i surowców, a sytuacja bezpieczeństwa zmuszać będzie Indusów do zakupów rosyjskiego uzbrojenia.Ze swojej strony USA będą więc prawdopodobnie sankcjonować niektóre transakcje, jednocześnie proponując alternatywę w postaci surowców z innych państw i być może korzystniejszych warunków zakupu uzbrojenia amerykańskiego. Podobnie powinny postępować inne rządy, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli chcą odciągnąć indyjskiego słonia od współpracy z rosyjskim niedźwiedziem. Rząd Indii ma bowiem pilniejsze zmartwienia niż myślenie o tym, jak jego polityka zapisze się w zachodnich podręcznikach do historii.