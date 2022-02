Rosja: Macron: wejście do NATO jest prawem każdego kraju

W ocenie prezydenta Francji Emanuela Macrona "nie można tworzyć architektury bezpieczeństwa europejskiego, odmawiając poszczególnym państwom prawa wejścia do Sojuszu Atlantyckiego". Takie prawo musi być szanowane - wskazał.

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Rosji francuski przywódca powiedział, że Władimirowi Putinowi "zostały przedstawione konkretne propozycje w sferze bezpieczeństwa". Dodał, że w jego ocenie dla Putina "może to być powód do zaangażowania się we wcielenie ich w życie".

Podkreślił też: "naszym obowiązkiem jest współdziałać w imię przyszłości". Jednocześnie zaznaczył, że "choć udało się znaleźć w kilku kwestiach dotyczących kryzysu wokół Ukrainy punkty zbieżne z Rosją, to jednak różnice w podejściu nadal się utrzymują".

"Dostrzegam, że jesteście mocno ugruntowani w swym podejściu, które w wielu punktach odbiega od stanowiska strony europejskiej i zachodniej. Musimy mieć tego świadomość" - powiedział Macron. Wyraził przy tym opinię, że nasilenie kontaktów dyplomatycznych w kontekście kryzysu wokół Ukrainy przyniesie owoce. "Razem, jestem tego pewien, osiągniemy rezultat, choć nie będzie to łatwe" - zaznaczył podczas konferencji prasowej w Moskwie.

Władimir Putin powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej w poniedziałek w Moskwie, że decyzja NATO o otwarciu drzwi dla takich państw jak Gruzja czy Ukraina podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 r., było przejawem ignorowania potrzeb i obaw Rosji w sferze bezpieczeństwa.