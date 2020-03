Rosja: Media: do Władywostoku przybyli zagraniczni dyplomaci ewakuowani z Pjongjangu

Specjalnym rejsem linii lotniczych Air Koryo ewakuowano ze stolicy Korei Północnej Pjongjangu do Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie zagranicznych dyplomatów w związku z koronawirusem - podały w poniedziałek rosyjskie agencje informacyjne.

Zamiar powrotu do swoich krajów przez Władywostok wyrażali dyplomaci Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Nie jest jasne, czy będzie to jedyny taki rejs, czy też planowane są następne.

Wcześniej media informowały, że władze Korei Północnej zgodziły się na prośbę europejskich misji dyplomatycznych, by zorganizować przelot z Pjongjangu do Władywostoku, aby pracownicy ambasad mogli wrócić do swoich krajów.

Korea Północna ogłosiła wprowadzenie specjalnych środków, by zapobiec przeniesieniu koronawirusa na terytorium kraju. Zawiesiła w lutym połączenia lotnicze i kolejowe z Chinami i Rosją. Około 380 cudzoziemców zostało poddanych kwarantannie. Szczególne środki bezpieczeństwa wprowadzono w prowincji Pjongan Północny przy granicy z Chinami.

Z Moskwy Anna Wróbel