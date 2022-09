Rosja: Media: na Kamczatce chętnych na wojnę z Ukrainą szukają w zakładach połowowych

Na Kamczatce urzędnik przedstawiający się jako "komisarz wojskowy" miasta Jelizowo zachęcał pracowników zakładów połowowych, by podpisali krótkoterminowy kontrakt na służbę wojskową i np. pojechali walczyć na Ukrainę - podał w sobotę portal Sibir.Realii.

Portal ten, związany z Radiem Swoboda (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda) powołuje się na źródło wśród pracowników jednego z przedsiębiorstw, które przekazało nagranie wideo z wypowiedziami urzędnika. Na nagraniu mężczyzna w mundurze wojskowym opowiada o warunkach służby na podstawie kontraktu z ministerstwem obrony. Możliwa jest służba na Kamczatce, ale urzędnik podkreśla, że żołd za wyjazd na Ukrainę byłby znacznie wyższy.

"Połowy w tym roku nie wszystkim się udały. Dlatego jest taka możliwość, by odsłużyć pół roku i od razu potem pojechać na połów" - mówi mężczyzna. Opowiada o korzyściach finansowych i wypłatach, które chętni otrzymają od ministerstwa obrony i od gubernatora Kamczatki. Według źrodła, na które powołują się dziennikarze, szczególnie zachęcano do wyjazdu na wojnę obywateli Uzbekistanu. Kilku pracowników przedsiębiorstwa zainteresowało się propozycją. Ludziom obiecywano różnego rodzaju korzyści, np. mieszkanie służbowe czy zatarcie skazania, jeśli ktoś był karany.

"Na temat Ukrainy, jeśli chodzi o koszty, to będzie to dwa razy więcej niż dostaniecie służąc na miejscu - od 100 tysięcy rubli (ok. 1660 USD); jeden dzień służby będzie zaliczany za trzy dni; plus diety 56 dolarów na dobę, plus - jeśli trwa ofensywa, to dostaniecie 8 tysięcy rubli za dzień (ponad 132 USD-PAP). Jeśli na przykład zestrzelicie Bayraktara, to będzie oddzielna nagroda. Średni zarobek - od 350 tys. do 450 tys. rubli miesięcznie (ok. 5,8 tys. USD - 7,4 tys. USD). Czas służby - trzy miesiące. Na dzień dzisiejszy ode mnie pojechało na Ukrainę 25 ochotników, pięciu jest rannych, nikt nie zginął" - cytuje urzędnika portal Sibir.Realii.

Urzędnik wyjaśnia także, że zajmuje się agitacją, bo niedawno z Kamczatki wysłane zostały dwa bataliony - jeden na Ukrainę, a drugi do Syrii - i teraz brakuje ludzi do służby.

Sibir.Realii przypomina, że według doniesień z niektórych regionów Rosji werbowani tam na wojnę ochotnicy otrzymują z opóźnieniem obiecane wypłaty. Może to wynikać z obaw władz, że ochotnicy po otrzymaniu pieniędzy zrezygnują z wyjazdu. Portal nie wyklucza przy tym, że władze regionalne mogą mieć zbyt mało pieniędzy, by od razu zapłacić ochotnikom.

