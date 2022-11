Rosja: Media: na wojnie w Ukrainie zginęło już co najmniej 115 żołnierzy z putinowskiej branki

Na wojnie w Ukrainie zginęło już co najmniej 115 żołnierzy zmobilizowanych do armii rosyjskiej na mocy ukazu Putina - wynika z przedstawionych w piątek szacunków niezależnego rosyjskiego portalu Mediazona i rosyjskiej redakcji BBC.

Media potwierdziły dotychczas tożsamość 8294 poległych na tej wojnie rosyjskich żołnierzy. 115 z nich - to zmobilizowani. Śmierć 74 z nich potwierdzono w ciągu ostatnich dwóch tygodni. (https://t.me/mediazzzona/10050)

Jak podkreśla Mediazona, statystyka obejmuje tylko osoby, których śmierć zdołano potwierdzić na podstawie otwartych źródeł.

Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy podał, że rosyjskie straty na wojnie wynoszą według stanu z piątku 74 840 żołnierzy.

Różne źródła podawały w ostatnich miesiącach rozmaite informacje na temat rosyjskich strat osobowych, z reguły - dotyczą wszystkich wojskowych wyeliminowanych z frontu, a więc zabitych, zaginionych i rannych, którzy nie wezmą już udziału w walkach.

W sierpniu resort obrony USA, powołując się na dane wywiadowcze, oznajmił, że od początku wojny zginęło bądź zostało rannych od 70 tys. do 80 tys. rosyjskich wojskowych. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace mówił we wrześniu, że ogólne straty armii rosyjskiej na Ukrainie przekraczają 80 tys., z czego około 25 tys. to zabici.