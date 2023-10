Rosja: Media niezależne: 15 osób skazano za "zdradę stanu" w pierwszym półroczu tego roku

Sądy w Rosji skazały w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku 15 osób w sprawach o "zdradę stanu", podczas gdy rok wcześniej zapadły tylko cztery takie wyroki - podał niezależny portal Wiorstka, powołując się na dane opublikowane przez rosyjski Sąd Najwyższy.

Portal w materiale opublikowanym we wtorek wieczorem opublikował dane o wyrokach, które zapadły na podstawie artykułu 275. rosyjskiego kodeksu karnego. Artykuł ten dotyczy zdrady stanu - szpiegostwa, przekazywania tajnych danych, a także przejścia na stronę wrogiego państwa.

Ogółem z danych Sądu Najwyższego wynika, że skazanych zostało na tej podstawie 15 osób, wyłącznie mężczyzn. Tylko dwóch skazano na karę niższą niż pięć lat pozbawienia wolności. Pięciu skazanych otrzymało wyroki od 10 do 15 lat więzienia. Najwyższy wyrok - 25 lat pozbawienia wolności - otrzymał opozycyjny dziennikarz i historyk Władimir Kara-Murza. Władze oskarżyły go nie tylko o zdradę stanu, ale też o tzw. fake newsy (fałszywe wiadomości) na temat działań armii rosyjskiej.

Czterech skazanych za zdradę stanu to wojskowi, dwóch - robotnicy. Na liście jest też jeden biznesmen, jeden urzędnik i pięć osób określonych jako "osoby bez stałego źródła dochodu". Większość skazanych jest w wieku od 30 do 49 lat, ale czterech to ludzie bardzo młodzi, w wieku poniżej 24 lat.

Wiorstka przypomina o niektórych głośnych wyrokach. W czerwcu sąd skazał na 12 lat więzienia 71-letniego naukowca Walerija Gołubkina, pracownika Centralnego Instytutu Aero- i Hydrodynamiki (CAGI). Śledczy twierdzili, że naukowiec przekazał za granicę informacje o pracach instytutu stanowiące tajemnicę państwową.

Na dziewięć lat więzienia skazany został w maju Wiktor Iljin, pracownik ośrodka nuklearnego w Sarowie. Według śledczych Iljin chciał przekazać tajne dane wywiadom USA, W. Brytanii i Ukrainy.

Najmłodszą skazaną osobą, o której wiadomości przedostały się do opinii publicznej, jest 21-letni student Gleb Wierdinjan. Otrzymał on wyrok sześciu lat więzienia. Sprawy karne dotyczące zdrady stanu są w Rosji utajniane, a procesy toczą się za zamkniętymi drzwiami.

Według danych z sierpnia w okresie od stycznia do lipca 2023 roku wszczęto w Rosji co najmniej 82 sprawy o zdradę i szpiegostwo, podczas gdy w całym 2022 roku wszczęto tylko 20 takich spraw.