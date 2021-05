Rosja: Media: rodzina doradcy Putina ma 300 mln dolarów aktywów

Rodzina doradcy prezydenta Rosji Władimira Putina, byłego ministra transportu Igora Lewitina kontroluje aktywa wartości co najmniej 300 mln dolarów – poinformował portal Ważnyje Istorii.

Szacunki te oparte są na sprawozdaniach kluczowej firmy brata Igora, Leonida Lewitina, cypryjskiej spółki Quortia Limited. Ostatni dostępny bilans tej firmy pochodzi z końca 2017 r. Jej aktywa były wówczas warte 295 mln USD.

Suma ta nie obejmuje kilku mieszkań w Moskwie, podmiejskiej nieruchomości oraz przedsiębiorstw kontrolowanych przez rodzinę Lewitinów bez udziału cypryjskiej firmy.

Ważnyje Istorii, a za nimi - portal Radio Swoboda, piszą, że Igor Lewitin wraz z byłym dyrektorem finansowym i współwłaścicielem firmy Jużkuzbasugol Jurijem Kusznierowem posiada na wybrzeżu Adriatyku ziemię o powierzchni około 3 ha. Pod koniec 2020 r. władze Czarnogóry zatwierdziły budowę na tym terenie pięciogwiazdkowego hotelu.

Do prasy przeciekł projekt tego przyszłego kurortu, w którym za pośrednictwem firm cypryjskich i czarnogórskich udziały mają Leonid Lewitin, jego żona Nely oraz Jurij Kusznierow. W jednym z kluczowych przedsiębiorstw projektu, spółce Stratex doo, Lewitinowie mają udziały 36 proc., a Kusznierow 24 proc. Sądzi się, że oprócz hotelu na terenie tym pojawi się również park krajobrazowy i 16 willi z widokiem na morze.

Do Leonida i Nely Lewitinów należą za pośrednictwem spółki Quortia Limited trzy mieszkania oraz lokal niemieszkalny i kilka miejsc parkingowych w Czechach. Mieszkania leżą u podnóża wzgórza zamkowego na brzegu rzeki Tepla, 100 metrów od głównych atrakcji turystycznych Karlovych Varów.

Do 2015 r. Leonid i Nely Lewitinowie znajdowali się wśród właścicieli czeskiej firmy OLS Group, powstałej w 1999 r. Należy do niej jeszcze kilka lokali we wspomnianych domach. Wśród założycieli firmy była też pierwotnie żona Igora Lewitina. W 2004 r., miesiąc po mianowaniu męża ministrem, Nely Lewitin sprzedała swoje udziały.

Do Leonida i Nely Lewitinów należy też dom dla osób starszych w czeskim mieście Czenkov. Jego budowa kosztowała co najmniej 2,5 mln euro - wynika ze sprawozdania firmy Welfare Invest, do której należy budynek oraz okoliczny grunt i której beneficjentami są Leonid i Nely Lewitinowie.

Rodzina Lewitinów buduje również kompleks mieszkalny Aleksandrowski, który będzie de facto nową dzielnicą miasta Puszkino. Aktywa firmy holdingowej Puszkin, do której należy budująca go firma, wynoszą prawie 5 mld rubli (67 mln dol.). Leonid i Nely Lewitinowie byli do 2019 r. za pośrednictwem Quortia Limited właścicielami 64 proc. firmy Puszkin, po czym udziały te zostały przekazane zamkniętemu funduszowi inwestycyjnemu.

W 2018 r. Lewitinowie kupili za pośrednictwem Quortia około 10 proc. akcji niektórych dużych sieci, w tym Szokoładnicy, Kofie Hauz i Arena Foods Catering, która organizowała wyżywienie na stadionach całej Rosji podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 r., oraz partnerskich oddziałów KFC.

Igor Lewitin zajmował państwowe stanowiska przez ponad 16 lat. Ministrem był w latach 2004-2012. Według deklaracji w 2020 r. otrzymał 43 mln rubli (580 tys. dol.) - więcej niż jakikolwiek inny pracownik administracji prezydenta.

Leonid Lewitin od 1999 do 2005 r. zarabiał w spółkach transportowych zbliżonych do grupy Magistral, na bazie której powstała grupa Magistral Kontieniernyje Linii, zajmująca się międzynarodowym i krajowym transportem towarów. Grupa ta była ważnym podmiotem na rynku, miała własne przedstawicielstwa w krajach Azji i dorobiła się własnej floty.

