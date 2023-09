Rosja: Media: z powodu sankcji za wojnę z Ukrainą brakuje systemów do monitorowania glikemii dla diabetyków

Z powodu sankcji nałożonych na Rosję pojawiły się tam problemy, związane z importem systemów do monitorowania poziomu glikemii, potrzebnych osobom chorym na cukrzycę - poinformował w czwartek portal Radia Swoboda.

Związane jest to z tym, że największy dostawca systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM), irlandzko-amerykańska firma Medtronic został objęty amerykańskimi sankcjami, ponieważ produkowane przez nią komponenty używane do produkcji systemów CGM zostały wpisane na listę produktów podwójnego zastosowania, przez co stały się niedostępne w Rosji.

Do tej pory na rynku rosyjskim pozostały produkty amerykańskiej firmy Abbott, ale nie są one przeznaczone dla dzieci chorych na cukrzycę w wieku poniżej 4 lat - informuje Radio Swoboda.

W sierpniu rosyjska służba nadzoru w sferze ochrony zdrowia (Rozsdrawnadzor) zarejestrowała pierwszy chiński system monitorowania poziomu glikemii. Jednak według Natalii Mokryszewej, dyrektor Centrum Endokrynologii rosyjskiego Narodowego Centrum Badań Medycznych, nie spełnia on właściwych wymagań - napisał portal.

Informacje o braku wyrobów Medtronic zostały potwierdzone przez Komitet Opieki Zdrowotnej w Petersburgu i moskiewskich dostawców. Przedstawiciele firmy przekazali, że "pracują nad zapewnieniem stabilnych dostaw" produktów do Rosji.