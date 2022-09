Rosja: Media: zaczęły się zatrzymania na protestach przeciwko mobilizacji na wojnę

W Rosji zaczęły się zatrzymania na sobotnich akcjach protestu przeciwko mobilizacji na wojnę na Ukrainie - podaje niezależna telewizja Dożd. Na razie wiadomo o kilkudziesięciu zatrzymanych. Protesty w Moskwie i Petersburgu zaplanowano na późne godziny popołudniowe.

W Irkucku zatrzymano ok. 20 osób. Do niektórych uczestników manifestacji podchodzą osoby po cywilnemu i zmuszają ich do tego, by iść z nimi "ustalić tożsamość" - relacjonuje Dożd.

W Tomsku już na początku protestu zatrzymano co najmniej cztery osoby, a w Chabarowsku - trzy. W Chabarowsku na protest wyszło ok. 15 osób.

W Ułan Ude zatrzymano aktywistę i dwie prawniczki. W Czycie zatrzymano uczestniczkę jednoosobowej pikiety, która trzymała plakat z napisem "Nie jesteśmy mięsem!".

W Moskwie i Petersburgu akcje pod hasłem "Nie dla +mogilizacji+" (od słowa mogiła) mają rozpocząć się o godz. 17 miejscowego czasu (godz. 16 w Polsce). (https://t.me/meduzalive/69810)

