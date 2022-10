Rosja: Media: zmobilizowany na wojnę szuka żony, by wypłacono jej pieniądze po jego śmierci

Mieszkaniec obwodu kemerowskiego w Rosji, zmobilizowany na wojnę na Ukrainie, ogłosił w internecie, że szuka żony, by wypłacono jej odszkodowanie, jeśli zginie na froncie - pisze w sobotę Radio Swoboda.

"Nie chcę oddawać odszkodowania jakimś fundacjom, chcę je oddać swojej krajance" - napisał w mediach społecznościowych 35-letni zmobilizowany, który, jak dodał, nie ma bliskich.

Mężczyzna podkreślił, że nie ma żadnych kryteriów co do małżonki. Poprosił o wysłanie mu numeru telefonu, by uzgodnić przyjazd do centrum szkoleniowego dla zmobilizowanych, gdzie ma odbyć się ślub. Po kilku telefonach Rosjanin już wybrał przyszłą żonę.

Według szacunków portalu Ważnyje Istorii w ciągu miesiąca na wojnie na Ukrainie zginęło co najmniej 26 zmobilizowanych Rosjan. Co najmniej 19 zmobilizowanych zmarło w ośrodkach szkoleniowych jeszcze przed wyjazdem na front. Co najmniej trzech z nich popełniło samobójstwo.