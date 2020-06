Rosja: Mer: dla Moskwy głosowanie elektronicznie w sprawie konstytucji jest aktualne

Mer Moskwy Siergiej Sobianin ocenił w czwartek, że w stolicy jest "sprawą aktualną" umożliwienie oddania głosu drogą elektroniczną podczas ogólnokrajowego głosowania w sprawie zmian w konstytucji Rosji. Głosowanie zdalne ma odbyć się w 2-3 regionach Rosji, spośród ponad 80.

"Dla Moskwy głosowanie elektroniczne jest zawsze aktualne" - powiedział Sobianin w wywiadzie dla agencji TASS. Jak wyjaśnił, mieszkańcy stolicy już biorą udział w konsultacjach elektronicznych, poprzez portal internetowy Aktywny Obywatel. W Moskwie stosowane są "różnego rodzaju elektroniczne formy głosowania", ponadto taki sposób oddania głosu będzie "tym bardziej aktualny" w warunkach pandemii koronawirusa - mówił Sobianin.

Dziennik "Kommiersant" potwierdził w czwartek, że Moskwa jest wśród regionów Rosji chętnych do udziału w głosowaniu elektronicznym. Odpowiednie wnioski złożyło do Centralnej Komisji Wyborczej pięć regionów: Moskwa, Petersburg, Kraj Krasnojarski, obwód niżnienowogrodzki i republika Karelii na północy Rosji, przy granicy z Finlandią.

Moskwa już przygotowuje się do organizacji głosowania elektronicznego, które trwać będzie sześć dni - od 25-30 czerwca - poinformował "Kommiersant". Właściwy dzień ogólnorosyjskiego głosowania to 1 lipca i tego dnia głosowanie w Moskwie odbywałoby się tylko w komisjach wyborczych - podał dziennik.

Spośród regionów ubiegających się o możliwość głosowania elektronicznego CKW wybierze trzy. Szefowa komisji Ełła Pamfiłowa zapowiedziała, że wybrane zostaną te, które są "najlepiej przygotowane".

W Moskwie można było oddawać głos zdalnie (przez internet) podczas wyborów lokalnych we wrześniu zeszłego roku, w których mieszkańcy wybierali radnych do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. Przez internet głosowali mieszkańcy trzech okręgów stolicy. W głosowaniu elektronicznym jeden z kandydatów przegrał różnicą 84 głosów i do tej pory kwestionuje ten wynik na drodze sądowej.

W informacjach o głosowaniu 1 lipca emitowanych przez rosyjską telewizję państwową pojawiają się zapewnienia, że wizyta w lokalach wyborczych będzie całkowicie bezpieczna. Według sondażu państwowego Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) 83 proc. obywateli, którzy deklarują chęć oddania głosu, jest przekonanych, że ryzyko zakażenia w lokalach wyborczych jest znikome bądź zupełnie go nie ma.

W sondażu WCIOM 61 proc. tych, którzy deklarują chęć udziału w głosowaniu zapowiedziało, że poprze proponowane poprawki.

Rosjanie mieli ocenić zmiany w konstytucji 22 kwietnia, ale po wybuchu epidemii koronawirusa głosowanie odłożono na później. Nowy termin - 1 lipca - wyznaczył w poniedziałek prezydent Władimir Putin. Jeśli poprawki zostaną zaakceptowane w głosowaniu, Putin - na mocy zmienionej konstytucji - będzie mógł ubiegać się o dwie kolejne kadencje prezydenckie.

Gdy Putin w 2012 roku rozpoczynał dwie kolejne kadencje - po czteroletniej przerwie, gdy pełnił urząd premiera - Moskwa stała się miejscem wielotysięcznych protestów, zwołanych przez opozycję, przeciwko jego powrotowi na Kreml. Zamożniejsza klasa średnia, przedstawiciele wolnych zawodów i wielkomiejska młodzież, to elektorat najbardziej krytyczny wobec władz podczas wyborów w Rosji.

Z Moskwy Anna Wróbel