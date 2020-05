Rosja: Mer: wymogi samoizolacji utrzymane w Moskwie do końca maja

Mer Moskwy Siergiej Sobianin nakazał w czwartek utrzymanie do końca maja obowiązujących obecnie wymogów samoizolacji. Od 12 maja mieszkańcy muszą nosić maseczki ochronne w pracy, w sklepach i w środkach transportu publicznego, w tym w taksówkach.

Sobianin uzasadnił decyzję tym, że liczba wykrywanych w stolicy zakażeń koronawirusem wciąż jest - jak ocenił - dość duża. Jego zdaniem "ustabilizowała się sytuacja", jeśli chodzi o skalę hospitalizacji chorych z ciężkim i średnim zapaleniem płuc. Służba zdrowia w stolicy ma "wystarczający zapas wytrzymałości" - ocenił Sobianin.

Wcześniej mer zapowiedział, że od 12 maja wznowią pracę zakłady przemysłowe i prowadzone w stolicy budowy. Pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych i rękawiczek. Pracodawcy będą musieli zapewnić, na swój koszt, regularne testowanie na obecność koronawirusa co najmniej 10 proc. zatrudnionych.

Zamknięte co najmniej do końca maja pozostają: kawiarnie, restauracje, salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy odzieżowe, kluby fitness, teatry, pływalnie. Szkoły kontynuują nauczanie w trybie zdalnym.

Nadal obowiązują wymogi samoizolacji, a więc mieszkańcy mogą wychodzić z domu tylko do najbliższego sklepu, apteki, udając się do lekarza, na spacer z psem, aby wyrzucić śmieci. Zamknięte są parki miejskie i skwery oraz place zabaw. Do przemieszczania się po mieście własnym samochodem i transportem miejskim niezbędne jest uzyskanie przepustki - elektronicznego kodu otrzymanego z merostwa po zgłoszeniu wyjazdu.

W Moskwie według stanu na czwartek rano oficjalnie potwierdzono ponad 92 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że na stolicę Rosji wciąż przypada ponad połowa ogółu zachorowań w Rosji (obecnie ponad 177 tysięcy). Sobianin powiedział w czwartek, że z badań przesiewowych wynika, iż chorych w stolicy Rosji jest znacznie więcej, około 300 tysięcy.

Z Moskwy Anna Wróbel