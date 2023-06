Rosja: Metro w Moskwie po dwóch latach przywróciło do pracy 37 wyrzuconych zwolenników Nawalnego

Metro moskiewskie przywróciło do pracy 37 osób, które w 2021 roku zostały zwolnione, bo ich nazwiska figurowały na zhakowanej liście zwolenników opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ludzie ci po zwolnieniu odwoływali się do sądu - podały związki zawodowe.

O przywróceniu 37 osób do pracy poinformował w niedzielę niezależny rosyjski portal OWD-Info, powołując się na związkowców. Przekazali oni, że pod koniec maja br. odbył się ostatni proces dotyczący skargi złożonej przez pracownika metra. Po masowych zwolnieniach, które objęły prawie sto osób, około 60 z nich zwróciło się do związków zawodowych. 42 osoby z tej grupy zdecydowały się podać metro do sądu, po czym w pięciu przypadkach sąd oddalił skargi.

OWD-Info podaje, że przywróceni do pracy otrzymają odszkodowania.

Wiosną 2021 roku hakerzy opublikowali bazę adresów mailowych sympatyków Nawalnego, którzy rejestrowali się na protesty w obronie opozycjonisty. Krótko później metro moskiewskie, jedno z największych na świecie pod względem liczby przewożonych pasażerów, zaczęło zwalniać maszynistów, dyżurnych i innych pracowników. Zwalniani składali pozwy; w pierwszym okresie prokuratorzy popierali przywracanie ludzi do pracy.