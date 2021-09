Rosja: Miedwiediew: OBWE to organizacja, gdzie jedne kraje próbują naciskać na inne

OBWE przekształca się z organizacji międzynarodowej w instytucję, za pomocą której jedne kraje usiłują wywierać presję na inne - oświadczył we wtorek były prezydent, a później premier Rosji Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie dla telewizji RT.

Miedwiediew, który w czasie swej prezydentury w latach 2008-12 uchodził za polityka sympatyzującego z Zachodem, skrytykował OBWE za to, że ta nie wysłała do Rosji obserwatorów na niedawne wybory parlamentarne. "Była to oczywiście próba zdyskredytowania wyborów z góry, jest to absolutnie oczywiste. Próba jawna i cyniczna" - ocenił.

Miedwiediew z aprobatą wyraził się o stosowaniu grzywien wobec wielkich koncernów internetowych, które - według jego słów - "w istocie ingerowały w życie polityczne" Rosji. "Cała ta machina rozkręcała się i propagowała nagrania wideo człowieka, który odbywa karę więzienia" - mówił były premier (w latach 2012-2020), odnosząc się do materiałów internetowych opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

"Powinniśmy mieć pełny arsenał wpływu na takiego rodzaju gigantów internetowych" - oznajmił były premier, obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa przy prezydencie Rosji. Przekonywał, że gigantów IT należy blokować, ale powinny one przestrzegać przepisów rosyjskich. "Ja sam korzystam z portali społecznościowych. To jest wygodne i ciekawe. Trzeba po prostu przestrzegać prawa kraju, w którym przebywają" - oświadczył.

Były szef rządu, przez lata jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina, niespodziewanie nie znalazł się na liście wyborczej rządzącej partii Jedna Rosja, choć jest jej przewodniczącym. Nie brak głosów, że po odejściu z funkcji premiera w 2020 roku Miedwiediew przestał być wpływową figurą w polityce.

Z Moskwy Anna Wróbel