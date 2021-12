Rosja: Miedwiediew wręczył przywódcom separatystów z Donbasu legitymacje Jednej Rosji

Były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew wręczył w sobotę legitymacje członkowskie rządzącej partii Jedna Rosja przywódcom prorosyjskich separatystów w Donbasie, Denysowi Puszylinowi i Leonidowi Pasicznykowi.

Puszylin jest przywódcą tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), struktury powołanej przez separatystów na kontrolowanych przez nich terenach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Pasicznyk stoi na czele analogicznej struktury w obwodzie ługańskim - Ługańskiej Republiki Ludowej.

O przyjęciu separatystów z Donbasu do Jednej Rosji poinformowała sama partia na swojej stronie internetowej. Miedwiediew, choć nie jest już szefem rządu, został w sobotę ponownie wybrany przewodniczącym partii.

Legitymację partyjną otrzymała również Maria Butina, która w 2019 roku została skazana przez sąd w Waszyngtonie na 1,5 roku więzienia po przyznaniu się do udziału w spisku przeciwko USA. Butina, która po wyroku została deportowana do Rosji, zasiada teraz w niższej izbie parlamentu Rosji, Dumie Państwowej. Nie przeszła do parlamentu bezpośrednio w wyniku wyborów, ale przypadł jej mandat, którego zrzekł się jeden z gubernatorów.

Członkami Jednej Rosji są ministrowie rosyjskiego rządu, gubernatorzy i wysokiej rangi urzędnicy. Partia pełni rolę zaplecza politycznego Władimira Putina, choć prezydent Rosji formalnie do niej nie należy.

Z Moskwy Anna Wróbel