Rosja: Mija 25 lat od wybuchu pierwszej wojny czeczeńskiej

Przed 25 laty, 11 grudnia 1994 roku, ówczesny prezydent Rosji Borys Jelcyn podpisał dekret o wprowadzeniu wojsk do Czeczenii w celu "przywrócenia porządku konstytucyjnego". Dzień ten uważany jest za oficjalny początek pierwszej wojny czeczeńskiej (1994-1996).

Celem tej operacji było odzyskanie kontroli nad terytorium republiki rządzonej przez zwolenników niepodległości Czeczenii (Iczkerii) pod wodzą Dżochara Dudajewa. Po objęciu urzędu prezydenta w 1991 roku Dudajew proklamował suwerenną Czeczenię; w 1992 roku przyjęto niepodległościową konstytucję, a w czerwcu 1993 roku Dudajew rozwiązał parlament i przejął pełnię władzy. Zwołana przez opozycję Rada Tymczasowa wypowiedziała posłuszeństwo prezydentowi.

W listopadzie 1994 roku rosyjskie czołgi i lotnictwo wzięły udział w ataku opozycji na stolicę Czeczenii - Grozny, jednak Moskwa nie potwierdzała udziału w walkach. Po niepowodzeniu tej operacji Rosja 11 grudnia oficjalnie rozpoczęła działania wojenne. Wraz z wybuchem pierwszej wojny czeczeńskiej ta republika leżąca na rosyjskim Kaukazie Północnym weszła w okres krwawych konfliktów. Wojna ta zmieniła także Rosję, stała się bowiem - jak ocenia brytyjski dziennikarz Thomas de Waal - najtragiczniejszym i najbardziej katastrofalnym okresem w historii nowej Rosji.

"Dziesiątki tysięcy cywilów i tysiące młodych żołnierzy zginęły w niepotrzebnej i strasznej fali przemocy. Czeczenia została zrujnowana, Rosja - dotknięta traumą" - napisał de Waal w artykule poświęconym rocznicy na łamach gazety "The Moscow Times". "Rosja chciała przyłączyć Czeczenię, ale to Czeczenia przyłączyła Rosję" - zauważył niegdyś politolog Andriej Piontkowski, odnosząc się do przemocy, która później rozlała się na cały kraj.

W pierwszych tygodniach wojny Rosjanie przypuścili nieudany noworoczny szturm na Grozny (31 grudnia 1994 roku/1 stycznia 1995 roku), w którym stracili ponad sto czołgów i wiele setek żołnierzy. Dopiero 19 stycznia, po tygodniach ciężkich walk i ostrzałów, siły rosyjskie zdobyły pałac prezydencki w Groznym i przejęły kontrolę nad miastem.

14 czerwca 1995 roku grupa bojowników pod wodzą Szamila Basajewa przypuściła atak na Budionnowsk, w graniczącym z Czeczenią Kraju Stawropolskim. Rebelianci pokonali ciężarówkami 150 km, przejeżdżając przez rosyjskie punkty kontroli, wzięli zakładników i zabarykadowali się z nimi w szpitalu w Budionnowsku. Po nieudanym ataku strona rosyjska zmuszona została do pójścia na ustępstwa i zawarcia zawieszenia broni. W wyniku siedmiodniowego kryzysu w Budionnowsku zginęło 150 osób.

W połowie grudnia 1995 roku, po miesiącach negocjacji i łamanego przez obie strony zawieszenia broni, w Czeczenii odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. Prezydentem Czeczenii w kontrolowanym przez Moskwę głosowaniu został jej faworyt - były przewodniczący parlamentu Doku Zawgajew, na którego oddało głos 95 proc. wyborców. Dudajew i obrońcy praw człowieka nazwali głosowanie farsą.

W sierpniu 1996 roku w wyniku ofensywy czeczeńskiej przejęte zostały miasta: Grozny, Gudermes i Argun, a rosyjska kontrofensywa załamała się. 31 sierpnia w dagestańskim Chasawjurcie podpisane zostało porozumienie dające Czeczenii praktycznie całkowitą niezależność od Moskwy i jednocześnie odkładające na pięć lat kwestię ostatecznego statusu republiki. Porozumienia te zakończyły pierwszą wojnę czeczeńską. Prócz zabicia Dudajewa (zginął 21 kwietnia 1996 roku) oficjalne cele rozpoczętej przed 25 laty rosyjskiej operacji wojskowej nie zostały osiągnięte. Liczba ofiar tej wojny - poległych, zabitych w niewoli i zaginionych - nie jest znana.