Rosja: Mimo apelu o nieodwiedzanie świątyń Cerkiew utrzyma nabożeństwa

Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie będzie zmieniać trybu nabożeństw w Moskwie w przyszłym tygodniu mimo apelu mera Siergieja Sobianina, by w tym okresie wstrzymać się od odwiedzania świątyń - przekazał w czwartek przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego Władimir Legojda.

Zapewnił on, że Patriarchat "odnosi się ze zrozumieniem do rekomendacji" władz i do ich motywów. Niemniej duchowni będą pełnić swoje obowiązki "w pełnym zakresie" ze względu na tych wiernych, którzy "uznają za konieczne, by w tym trudnym czasie przyjść do świątyni" - zapowiedział Legojda.

Osoby, które nie zdecydują się na osobisty udział w nabożeństwach, będą mogły skorzystać z transmisji w telewizji i internecie.

Sobianin zaapelował w czwartek, by podczas tygodnia wolnego od pracy, który zacznie się w Rosji od najbliższego weekendu, mieszkańcy Moskwy nie odwiedzali miejsc kultu religijnego. Zapewnił przy tym, że zdaje sobie sprawę z uczuć religijnych mieszkańców stolicy.

W Moskwie zamknięte będą w przyszłym tygodniu główne parki, centra handlowe, bary i restauracje i wszystkie placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych. Działania te mają na celu ograniczenie skupisk ludzkich i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.