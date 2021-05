Rosja: Minister obrony: będzie 20 nowych jednostek sił zbrojnych w Zachodnim Okręgu Wojskowym

W Zachodnim Okręgu Wojskowym Rosji powstanie około 20 nowych zgrupowań i jednostek wojskowych w reakcji na działania krajów NATO - oświadczył w poniedziałek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Dodał, że do armii trafi około 2 tysięcy sztuk uzbrojenia.

"Działania naszych kolegów zachodnich rujnują system bezpieczeństwa na świecie i zmuszają nas do podjęcia środków aktywnego przeciwdziałania. (....) Do końca roku w Zachodnim Okręgu Wojskowym sformowanych zostanie około 20 zgrupowań i jednostek wojskowych" - oświadczył Szojgu.

Tworzenie tych formacji - jak dodał - zostanie "zsynchronizowane z dostawami nowoczesnej broni i sprzętu wojskowego". W 2021 roku do armii trafi około 2 tys. sztuk uzbrojenia.

Oprócz tego, jak mówił Szojgu, Rosja szkoli swoje siły i ulepsza ich przygotowanie. Podał przykład Floty Bałtyckiej, w której wzmocniono intensywność ćwiczeń przygotowania bojowego okrętów aż o 30 procent. Flota przeprowadziła "ponad 200 ćwiczeń z zastosowaniem różnych rodzajów uzbrojenia" - wyjaśnił Szojgu.

Minister obrony Rosji oskarżył kraje NATO i Stany Zjednoczone, że zwiększają zakres przygotowania operacyjnego i bojowego w pobliżu rosyjskich granic.

Szojgu poinformował, że Rosja i Białoruś przygotowują się do zaplanowanych na wrzesień ćwiczeń wojskowych Zapad-2021 (Zachód 2021). Przygotowania "przeszły do etapu aktywnego" i do tej pory "przeprowadzono treningi dowódczo-sztabowe" - relacjonował. Zapewnił, że wspólne manewry Rosji i Białorusi mają charakter obronny i że zostaną na nie zaproszeni obserwatorzy międzynarodowi i dziennikarze. Partnerzy Rosji "zostaną poinformowani o parametrach ćwiczeń" - dodał Szojgu.

Ćwiczenia Zapad-2021 mają odbyć się w tym roku w drugiej dekadzie września na poligonach na Białorusi i w rosyjskim Zachodnim Okręgu Wojskowym. Okręg ten obejmuje graniczący z Polską obwód kaliningradzki, regiony graniczące z Białorusią, centrum europejskiej części kraju wraz z Moskwą i północny zachód wraz z Petersburgiem.

Z Moskwy Anna Wróbel