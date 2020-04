Rosja: Ministerstwo obrony: do USA odleciał samolot ze sprzętem medycznym

Rosyjski samolot ze sprzętem medycznym przeznaczonym do walki z koronawirusem i z ładunkiem maseczek ochronnych odleciał w nocy z wtorku na środę do Stanów Zjednoczonych - podało ministerstwo obrony Rosji. Wysłanie pomocy do USA zapowiadał wcześniej Kreml.

Rosyjska agencja TASS podała, powołując się na przedstawiciela administracji USA, że strona amerykańska oczekuje przybycia ładunku w środę czasu lokalnego.

Wysłanie pomocy zapowiedział we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał on, że o tej pomocy rozmawiali dzień wcześniej prezydenci Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump.

"Ze strony rosyjskiej w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Ameryce padła propozycja pomocy w postaci sprzętu medycznego i środków ochrony. Trump z wdzięcznością przyjął tę pomoc humanitarną" - powiedział Pieskow.

Zaznaczył, że Moskwa liczy, że USA będą mogły w razie potrzeby odwzajemnić się Rosji wysłaniem podobnej pomocy.

Wcześniej rosyjskie samoloty wojskowe przekazały do Włoch pomoc przeznaczoną do walki z pandemią.

Z Moskwy Anna Wróbel