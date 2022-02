Rosja: Ministerstwo obrony zamierza "objąć ochroną" mieszkańców "republik ludowych" w Donbasie

Sytuacja w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej ma tendencję do pogarszania się, Rosja musi chronić ich mieszkańców – powiedział we wtorek rosyjski wiceminister obrony Rosji Nikołaj Pankow podczas posiedzenia Rady Federacji, wyższej izby parlamentu Rosji, która wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju "w związku z sytuacją w Donbasie".

"Sytuacja w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej jest niestety bardzo skomplikowana, ma tendencję do pogarszania się. Musimy chronić mieszkańców tych młodych państw, wielu z nich, setki tysięcy, to obywatele Federacji Rosyjskiej" - oświadczył Pankow na posiedzeniu Rady Federacji.

Wiceminister powiedział też, że Ukraina skoncentrowała na granicach z "republikami ludowymi" 60 tysięcy żołnierzy z ciężkim sprzętem bojowym.

"Negocjacje utknęły w martwym punkcie. Ukraińskie władze obrały drogę przemocy i rozlewu krwi. Na granicach DRL i ŁRL Ukraina stworzyła 60-tysięczną grupę wojskową, która dysponuje ciężkimi pojazdami opancerzonymi, systemami rakietowymi i wieloma wyrzutniami rakiet" - powiedział Pankow.

We wtorek Rada Federacji wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju "w związku z sytuacją w Donbasie". Wnioskował o to prezydent Rosji Władimir Putin. "Rada Federacji zakłada, że będą to siły pokojowe" - oświadczyła przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwijenko, cytowana przez agencję TASS.